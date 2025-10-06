Crónica del Jardín de Invierno: El espíritu del Slap! vuelve a volar muy alto

'Retumba la Tierra' es el tercer álbum de la banda chilena Calle Mambo. Con él acaban de iniciar una gira europea que ha recalado este lunes en el Jardín de Invierno del Parque Grande José Antonio Labordeta y en el que se ha mostrado muy fiel al nombre del disco.

Con un sonido propio, exclusivamente hecho de composiciones personales, la música de Calle Mambo tiene como meta unificar el folclore latinoamericano con la modernidad de los beats electrónicos y de las músicas urbanas. Para ello, utilizan hasta 10 instrumentos en el escenario simbolizando la riqueza y diversidad de las músicas latinas (quena, quenacho, cuatro, charango, tiple, timbal, gaita, zampoña, ronroco...) que sacan los billetes para un sabroso viaje a través todo el continente, bailado y ecléctico.

Festival pionero

Y por un momento el espíritu del Slap!, ese festival pionero en la comunidad (y casi en toda España) ha vuelto a resonar con fuerza en la ciudad para reivindicar que los zaragozanos perdimos mucho más que un festival que se celebraba un fin de semana al año.

Este lunes (parecía a priori mal día pero se ha montado una fiesta importante en el Jardín de Invierno), además, ha contado con la presencia de Fonki Cheff, un disc jockey castellonés que está en lo más alto de muchas pinchadas que se celebran en el país. Desde el año 2013 hasta el 2018 trabajó como DJ en distintas fiestas de Estados Unidos, como la aclamada Motown on Mondays, haciéndose un hueco en la escena del norte de California y Sacramento, mientras adquiría una gran cantidad de singles de vinilo en su mayor parte northen soul, deep funk y rare disco. Y de regreso a España, Fonki Cheff está triunfando con su estilo endiablado. Zaragoza no iba a ser menos.