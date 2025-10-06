Las Fiestas del Pilar vuelven a abrazar la animación de calle tras la ausencia del año pasado

Uno de los aspectos más criticados en las Fiestas del Pilar del año pasado fue la ausencia de artistas callejeros en el centro de la ciudad. De hecho, la propia Natalia Chueca reconoció en la presentación oficial de los Pilares que fue una de las cosas que menos gustó a los zaragozanos y que, por ello, habían tratado de solucionarlo en esta edición.

Así, ha sido el propio ayuntamiento el que ha programado una serie de propuestas artísticas en las plazas y calles más céntricas con el objetivo de convertirlas en "escenarios abiertos y punto de encuentro ciudadano". Se trata de una serie de espectáculos englobados bajo el sello Off de calle y que se unirán a los artistas callejeros que tienen aprobadas sus licencias a lo largo del año.

El ciclo, que va a contar con cinco grupos locales y otros tantos nacionales, echará a andar este martes con la actuación del grupo aragonés Maf Battle. Su espectáculo 'Batalla de danza urbana' se celebrará a las 18.30 horas en la plaza Aragón. Tan solo media hora después, el grupo vasco Markeliñe presentará 'Andante' en la plaza Salamero.

Este miércoles será el turno de Ángeles de Trapo (18.30 horas, itinerante desde la plaza Aragón) y Binomio Teatro (19.00 horas, plaza San Felipe), mientras que el jueves 9 de octubre actuará Birbibú Teatro en la plaza Salamero desde las 20.00 horas.

El viernes 10 de octubre habrá tres actuaciones de otros tantos grupos: El espejo negro (18.00 horas, plaza San Felipe), La Dinamo (19.30 horas, de plaza Aragón a plaza España) y Almozandia Teatro (20.00 horas, plaza Salamero). El último día del Off de calle será el sábado 11 de octubre con La Dinamo (12.00 horas, de plaza Aragón a plaza España) y Marzo Mayea Teatro (19.30 horas, itinerante desde plaza Aragón).

La iniciativa que no ha prosperado ha sido el concurso de estatuas vivientes que el ayuntamiento decidió lanzar para que estos artistas callejeros presentarán su buen hacer durante las Fiestas del Pilar. Según explicó Sara Fernández, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, solo se presentó una artista por lo que el concurso no se celebrará.