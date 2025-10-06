Humor en el Centro Cívico Río Ebro: Diego Peña y Juako Malavirgen se echan unas risas de cine

Los amantes de la mejor comedia tienen una cita ineludible en el Centro Cívico Río Ebro de Zaragoza durante las Fiestas del Pilar. Hasta el próximo lunes 13 de octubre, The Cortos, lo que es lo mismo Diego Peña y Juako Malavirgen, hará disfrutar al público zaragozano con un 'show' que asegura carcajadas y buen ambiente durante más de una hora y media.

En 'Corten!', los cómicos combinan monólogos, canciones y 'sketches' para reírse, con mucho cariño, del mundo del cine. Dos veteranos del humor aragonés repasan, a su manera, los grandes momentos del séptimo arte, con tópicos sobre actores y directores, guiños a películas míticas y una mirada cómica sobre la evolución del cine y sus salas de antes y ahora.

La gran pantalla es el eje, pero también hay tiempo para la más rabiosa actualidad: “Parece que el texto lo terminamos ayer. Nos hemos inventado una historia que habla de cine, como si fuéramos dos grandes especialistas, pero también tocamos temas de interés y de política social”, explica Diego Peña. 'Corten!' es un 'show' para no dejar de reír gracias a su colmillo humorístico, con referencias a la actualidad y un hilo conductor reconocible que apela a las propias experiencias y vivencias del público.

Cada función está pensada para disfrutar sin complicaciones y olvidar los problemas cotidianos. Nadie se libra de su humor somarda, bonachón y cercano, ese que les ha convertido en auténticos referentes. Es un espectáculo apto para todos los públicos (recomendado a partir de 12 años), ideal para ir con amigos, en pareja o en familia.

Los cómicos, entregados

Para los artistas, ver las caras desencajadas del auditorio es una auténtica delicia: “Es una satisfacción actuar ante nuestra gente. En cada función nos entregamos más”, apunta. El público paga su entrada y The Cortos no se deja nada: “Hay que darle lo que se merece”, asegura. Tanto es así que incluso se producen cruces de improvisaciones: “El público nos quiere como somos. Nos dejamos sorpresas entre nosotros todos los días. Hay cosas que no nos contamos para darle vidilla, lo que provoca que haya momentos en los que tampoco podamos dejar de reírnos nosotros mismos. Eso el auditorio lo nota y es algo fresco que agradece. Llevamos ya nueve años juntos y eso se refleja en el escenario”, añade.

Juako Malavirgen y Diego Peña, en un momento de la actuación. / Anabel López

El cómico anima a la gente a acudir a este espectáculo planteado con todo el cariño del mundo: “Da igual si te gusta el cine o no. Si lo que les gusta es reír, este es el sitio. Cantamos, bailamos, no paramos… Acabamos cada función completamente agotados de tanto reírnos”, termina.

El primer fin de semana ha sido todo un éxito: lleno absoluto y un público entregado que no ha parado de reír. Las opiniones no dejan lugar a dudas: “No defraudan. Te ríes hasta decir basta. Es la tercera o cuarta vez que los veo y repetiré mientras tenga ocasión. Muy recomendables”, comentan algunos asistentes.

Funciones hasta el 13 de octubre

Las funciones están programadas en el Centro Cívico Río Ebro (avenida María Zambrano, 56, frente a parking Carrefour) a las 18.00 horas del 3 al 13 de octubre excepto el día 12, que no habrá función.

La venta de entradas anticipada está disponible a través de Entradium. Si no se agotan, las localidades restantes se pueden adquirir en las taquillas del teatro una hora antes del inicio de cada función.