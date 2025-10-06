El indie desembarca en Espacio Zity con Dani Fernández y Lori Meyers a la cabeza

Más días de fiestas del Pilar, más música para los zaragozanos. El Espacio Zity, recinto de referencia en la capital durante su semana grande, se pone la chaqueta indie este martes con la llegada de Dani Fernández, Lori Meyers y Siloé, referentes nacionales del género. La disparidad de gustos estará cubierta por el resto de la oferta musical en la capital aragonesa, con el flamenco en la Estación del Norte y el rap en el Jardín de Invierno. Incluso la música clásica tendrá su hueco en el segundo día entre semana de las fiestas del Pilar.

El gran recinto musical de las fiestas no baja el pie del acelerador y continúa con su propuesta para todos los públicos. Iniciado con el rap de Rels B, continuado con el pop de Melendi y Manuel Carrasco, y de vuelta al rap con Cruz Cafuné, el Espacio Zity da un giro más para esta edición la llegada de la música indie. A la cabeza, Dani Fernández y Lori Meyers en un cartel que completan Siloé y Vera Fauna.

Los dos platos fuertes del día son dos conocidos de la escena musical zaragozana. Fernández fue el encargado de abrir las fiestas del Pilar hace dos cursos, en 2023, siendo el protagonista en la noche del pregón en la misma plaza del Pilar. Sus actuaciones, que nada tienen que ver con su pasado en Auryn y sí con la nutrida carrera musical desarrollada desde hace años, están vinculadas a la capital aragonesa por los diversos conciertos realizados en los últimos tiempos. También ha desfilado por el Vive Latino, otro de los escenarios más reconocibles de la música de Zaragoza. Dani Fernández, con un ejército de aficionados, desplegará en Espacio Zity uno de los directos más ambiciosos del panorama musical español, como acreditan los numeros reconocimientos en este aspecto.

Antes de que Dani Fernández salte al escenario a las 22.15 horas, Lori Meyers acercará sus éxitos más conocidos desde las 20.45 horas. La banda granadina, una inevitable en cualquier lista de reproducción dedicada al indie, es una referencia del género desde hace más de 25 años, cuando su andadura dio los primeros pasos. Éxito tras éxito, los andaluces se han hecho dueños de la escena con temas como Emborracharme y otros tantos. Llegan a Espacio Zity con Hacerte volar y MODA como últimos lanzamientos.

Lori Meyers, en un instante de su actuación en una edición del Vive Latino. / JAIME GALINDO

Siloé pondrá la guinda a la noche, antes del inicio de las clásicas verbenas. Más cercanos al folk y a la música electrónica, los vallisoletanos se encuentran en el mejor momento de una trayectoria que ya roza la década. Fijos en todos los festivales del verano, en cualquier esquina del país, trabajan desde 2016 en un estilo propio, adaptado a las evoluciones, pero sin perder la esencia. Santa Trinidad, que les acercó más al estrellato, cuenta con una edición deluxe estrenada en 2024. La tarde la abrirá, a partir de las 19.15 horas, Vera Fauna.

Más géneros musicales

Hay mucha vida más allá del Espacio Zity. Los tres grandes escenarios alternativos (Estación del Norte, Jardín de Invierno y la plaza del Pilar) también presentan una atractiva oferta musical para este martes de las fiestas.

María Terremoto encabeza la propuesta de la Estación del Norte para el martes. Con apenas 26 años, Terremoto hereda de su abuelo y su padre, dos leyendas del cante, el nombre artístico. Su voz, según presenta en su espectáculo, "transmite la fuerza de sus antepasados y a la vez es capaz de quebrar la superficie en busca de nuevos caminos". "Manifiesto es un viaje de búsqueda emocional, expiación y regocijo, que comienza en la misma raíz cruda de un romance y termina con el frondoso jolgorio de unas bulerías", afirma la artista sobre su espectáculo. La noche de la Estación del Norte la completan Amuleto y Noche de Flamenco, en una jornada de disfrute para los amantes de este género.

En el Jardín de Invierno, como si fuera el de su casa, el zaragozano Sharif volverá a reunirse con su público más cercano. Con más de 30 años de trayectoria sobre los escenarios, como referencia habitual del hip hop en español, este rapero aragonés estará acompañado por Lara91k, música argentina que se desempeña en el mismo género. Sharif vuelve a actuar en la ciudad que le vio nacer con el repertorio de Capricornio, su último álbum, listo para sonar con algunas de sus composiciones más célebres. El concierto incluirá seguro un repaso a su dilatada trayectoria musical.

Por último, la música clásica se hace con su espacio en la plaza del Pilar. Con motivo del 30 aniversario del Auditorio de Zaragoza, la orquesta Reino de Aragón y el coro Amici Musicae se juntarán en el escenario Ambar, junto a la Fuente de Goya, para deleitar a los amantes de este género en el concierto gratuito de la jornada en pleno corazón de Zaragoza.