Qué hacer este lunes, 6 de octubre, en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

Tras un fin de semana lleno de actividades, las Fiestas del Pilar no dan tregua con un programa completo para niños y adultos que quieran continuar con la fiesta o prefieran un evento más tranquilo para dejar descansar al cuerpo ya que la semana es muy larga. La música es la principal protagonista de una jornada en la que habrá cabezudos, teatro e incluso espectáculo de drones. Estas son tres actividades que no te puedes perder en Zaragoza este lunes 6 de octubre.

León garganchón

Una de las grandes novedades de estas Fiestas del Pilar es el estreno de nuevo tobogán gigante para los más pequeños, el León Garganchón. El mismo convivirá con el tradicional Tragachicos que siempre registra grandes filas para poder deslizarse por él desde la boca hasta salir por su culo. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de este tragachicos en el parque Oliver de 16.00 a 20.00 horas.

Circo del Miedo

El Circo del Miedo aterriza en Zaragoza por las Fiestas del Pilar 2025 entre el 3 y el 26 de octubre en la carpa blanca del Recinto Ferial de Valdespartera. Allí, Radu Bratianu, un peculiar director de circo de 'origen y época desconocida', presentará su colección de 'criaturas y especímenes raros'. La actuación de este lunes está programada para las 22.00 horas en la carpa blanca de Valdespartera.

Cruz Cafuné + De La Rosa en Espacio Zity

De La Rose y Cruz Cafuné compartirán escenario el lunes 6 de octubre, a partir de las 20.30 horas, en una noche que promete ser uno de los platos fuertes del Zity 2025. Con más de 16 millones de oyentes mensuales, De La Rose se ha posicionado como una de las artistas con mayor proyección del nuevo panorama latino. De La Rose no viene sola y esa misma noche se subirá al escenario Cruz Cafuné, artista clave en la evolución de la música urbana en español.