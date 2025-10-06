Manuel Carrasco emociona a Zaragoza con una bulería dedicada a la ciudad: "Por el Ebro navegando..."

Manuel Carrasco tiene un vínculo muy especial con Zaragoza. Su concierto de este domingo en Zaragoza juntó a más de 12.000 almas que vibraron con la música del artista andaluz, uno de los grandes exponentes del panorama nacional.

Sus conciertos siempre ponen la piel de gallina. Manuel Carrasco triunfa por la emoción que desprende consecuencia de unas letras sencillas pero que llegan y una cercanía con el público que desprende en cada momento. No hay más. Como si fuera poco.

Pero en Zaragoza llevó esa emoción a otro nivel y se metió en el bolsillo a los más de 12.000 asistentes a su concierto al cantar una bulería dedicada a la ciudad, con una letra preciosa y el arte que solo Manuel Carrasco tiene.

"Por el Ebro navegando, fui hasta el Puente de Piedra, que confundí con las flores en un parque de colores José Antonio Labordeta", comienza la bulería. Ahí ya el público enloqueció.

"Y por la Puerta del Carmen, barrio de la Magdalena, La Almozara, las Delicias, la Seo, La Aljafería, ay, Dios mío, qué belleza. Y en la plaza de Los Sitios, Agustina de Aragón. Que las mujeres de esta tierra que enseñaban a su condesa su propia revolución, su propia revolución", prosigue.

Manu Carrasco triunfa en el Espacio Zity / Laura Trives

Después hace menciones a los cabezudos, a las mañicas ("ponte guapa que esta noche no te escapas"), al cachirulo, al Tubo o el Plata, y para terminar, tres estrofas preciosas y con referencia al momento álgido de las Fiestas del Pilar, que es la ofrenda de flores: "Y si esta bulería pudiera hacer una jota, yo te la dedicaría en la ofrenda baturrica y pongo a tus pies Zaragoza. Ay mañica, dame un beso, vamos a cerrar los bares, que hay que vivir el momento. Y porque me quiera siempre de verdad, yo le llevo mis flores a la Virgen del Pilar".