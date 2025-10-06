Mario González y Luis Miguel Galindo son los mejores recortadores con anillas en Zaragoza

El coso de La Misericordia de Zaragoza celebró este domingo el XLII Campeonato de España de recortadores con anillas tal y como es tradición durante el transcurso de la Feria Taurina del Pilar. Tras una mañana intensa y con una plaza de toros con buena entrada, finalmente fueron Mario González y Luis Miguel Galindo los que se proclamaron campeones.

Junto a ellos ocuparon el podio del campeonato Rafa Moralo y Saúl Pardo; y Edgar Teixeira y Juan Casaos. A lo largo de la mañana, también se reconocieron los detalles más destacados de cada vaca a su correspondiente ganadero con un premio. Destacó sobre el resto, la ganadería Mateo Eulogio, tras presentar una muy buena vaca de nombre Pericola y número 105.

Nueve parejas y doce ganaderías

El concurso contó con la participación de las nueve parejas que mejor han rendido durante la temporada y por vacas de las ganaderías Hermanos Oliva Escudero, José Luis Cuartero, Fernando Machancoses, Hermanos Navarré y Don Eulogio Mateo.

Además, se rindió homenaje a Asier Estarriaga y Chus Zaldívar, dos recortadores de gran prestigio que han anunciado su retirada de los ruedos.