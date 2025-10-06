Paula Ortiz reacciona a las críticas de Chueca por su pregón: "Es impropio de una alcaldesa democrática y de una buena anfitriona"

"Me apena que pueda decir algo así". Con estas palabras ha respondido la cineasta aragonesa Paula Ortiz a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien este lunes ha criticado a la directora por sus palabras en el pregón del pasado sábado. Ortiz denunció, en un aplaudido discurso, la falta de médicos y el cierre de Zonas Jóvenes en la capital aragonesa, a lo que la regidora ha reaccionado seste lunes afirmando que la pregonera no fue "elegante".

"El texto del pregón fueron palabras nacidas desde el respeto, la alegría, dignidad y belleza con la que celebramos nuestra ciudad, conscientes de sus fortalezas y sus carencias. Fue un texto colectivo, elaborado entre los seis pregoneros, ya que solo tres teníamos la oportunidad de hablar. Responde a nuestro sentir respecto a la ciudad que queremos y soñamos, y no respecto a la gestión de una persona particular", ha explicado la cineasta, que fue la encaragada de leer el pregón que marca el inicio de las Fiestas del Pilarjunto a los también directores Pilar Palomero y Javier Macipe, el actor Pepe Lorente, la diseñadora de vestuario Arantxa Ezquerro y la realizadora Blanca Torres.

Ortiz ha recordado también que el texto que se leyó desde el balcón del ayuntamiento fue el mismo que los pregoneros habían enviado previamente al consistorio. "Lo tuvieron a su disposición dos días antes", ha explicado. "Podían haber expuesto elegantemente sus reservas. Dos días después afear, apostillar o recriminar el discurso de alguien invitado al balcón es impropio de una alcaldesa democrática y de una buena anfitriona", ha añadido contundente la directora, a la que Chueca ha acusado de no ser elegante. Pero lo que es "muy poco elegante y respetuoso con la libertad de expresión", en opinión de Ortiz, son las palabras de la alcaldesa de este lunes contra ellas. "La elegancia se demuestra en las palabras y en los actos, pero también en la escucha", ha zanjado Paula Ortiz.

Y es que a pesar de que Chueca este lunes haya dicho que se sintió "sorprendida" por las palabras de la cineasta, la regidora conocía que ese era el contenido del pregón desde antes que se produjera.