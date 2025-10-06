'El Pilar es una fiesta' para los más mayores

Las Fiestas del Pilar no dejan a nadie indiferente y los mayores de la capital aragonesa también pueden disfrutar de diferentes eventos y actividades dedicadas específicamente para ellos. Una de las principales novedades entre la gran oferta de la que disponen es el espectáculo de música, fiesta y humor ‘El Pilar es una fiesta’, que tendrá lugar el martes 7 de octubre en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Estará protagonizado por los artistas Seim, Silvia Fox, Sammy & Criss y la colaboración especial de Marianico El Corto. Tendrá tres funciones (12.00, 17.00 y 19.00 horas), todas ellas gratuitas, con un aforo de 1.200 personas cada una.

Silvia Fox es una vedette que ya estuvo en el pasado en las Fiestas del Pilar, concretamente en el año 2019 participando en una propuesta también focalizada en la tercera edad. Su carrera comenzó a los 16 años, aunque se retiró de manera abrupta, pero en el año 2016 decidió volver a subirse a los escenarios. Sus espectáculos están compuestos de diferentes variedades en las que combina ballet con diferentes sketches.

El dúo conocido como Sammy & Criss traerá a los más mayores un show cargado de emoción en el que padre e hijo realizarán diferentes acrobacias. El tándem venezolano lleva muchos años a sus espaldas con este espectáculo circense e incluso han participado en el programa ‘Got Talent’ en el año 2022, donde llegaron hasta las semifinales.

Otro de los artistas invitados será Seim, que completa una terna de amplios espectáculos para que los jubilados se sientan una parte importante de estas fiestas y disfruten de ellas de la mejor manera posible.

Uno de los principales reclamos para los jubilados es la colaboración especial de Miguel Ángel Tirado, más conocido popularmente como ‘Marianico el Corto’. El humorista zaragozano va a ser uno de los principales protagonistas del evento con su característico personaje basado en el hombre de campo aragonés que llevará probablemente a muchos de los asistentes a la carcajada absoluta tirando de ese sentimiento de pertenencia a la región.

Una gran oferta de eventos

Pero la oferta para los mayores no acaba aquí.El miércoles 8, el Centro de Convivencia para Mayores Laín Entralgo vivirá en su jardín exterior, desde las 18.30 horas, una animada jornada de baile y animación con charanga a cargo de la Federación Interpeñas.El jueves 9 llegará el momento de la ya tradicional ofrenda subacuática a la Virgen del Pilar en el Acuario de Zaragoza, con la actuación de la rondalla del Centro de Convivencia para Mayores La Jota.

Los amantes de la jota tendrán oportunidad de disfrutar este lunes, a las 18,30 horas, en el Centro de Convivencia Francisco de Goya con la actuación de la Escuela de Jota de Valdefierro; y el 10 de octubre a la misma hora en el Centro de Convivencia José Atarés, en el distrito Universidad, con el grupo Otero del Cid. Además, en la Casa Amparo podrán disfrutar de actividades durante toda la semana de fiestas.