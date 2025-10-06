Cuidado con el teléfono en Pilares: la Policía Nacional detecta los "puntos calientes" donde actúan las bandas que roban móviles

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas durante el primer fin de semana de las Fiestas del Pilar por su presunta participación en hurtos de teléfonos móviles. Las detenciones, practicadas en dos actuaciones diferentes, han permitido la desarticulación de dos grupos especializados en este tipo de delitos y la recuperación de 26 terminales, que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

La primera intervención tuvo lugar durante la noche del pregón, en la zona de food trucks del parque San Pablo, donde una mujer fue sorprendida in fraganti mientras sustraía varios teléfonos móviles. La rápida actuación de los agentes del Grupo de Delincuencia Itinerante permitió su inmediata detención.

Horas más tarde, alrededor de las cinco de la mañana, el mismo grupo detectó a tres personas en actitud sospechosa en la estación intermodal de Delicias. Los agentes procedieron a su identificación, pero al no portar ningún objeto sustraído se dirigieron hacia un autobús con destino a Barcelona.

Los puntos calientes

Poco después, durante una inspección en los aseos de la estación, los policías localizaron una bolsa oculta que contenía 16 teléfonos móviles hurtados. Inmediatamente se activó un dispositivo para localizar a los tres individuos, logrando interceptar el autobús en la localidad de Pina de Ebro, donde se procedió a su detención.

Los cuatro detenidos (dos hombres y dos mujeres) cuentan con numerosos antecedentes por delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal y pasarán en las próximas horas a disposición judicial. Desde la Policía Nacional se informa asimismo de que no se han registrado, hasta el momento, denuncias por hurtos de teléfonos móviles en la plaza del Pilar, donde se mantiene un amplio dispositivo de seguridad.

Los puntos calientes donde se han detectado mas hurtos por parte de estas bandas criminales se concentran principalmente en Espacio Zity, calle Temple (el Casco) y el parque San Pablo. La Policía Nacional recuerda la importancia de mantener la vigilancia sobre los efectos personales y avisar de inmediato al 091 ante cualquier situación sospechosa o posible delito.

Los consejos de la Policía Nacional

En general, desde la Policía Nacional piden aumentar las precauciones en cualquier lugar en el que se produzcan aglomeraciones, incluido el transporte público. El año pasado, solo durante el pregón, los hurtos y pérdidas de móviles se cuadruplicaron. Para evitar esto, desde el cuerpo han elaborado un listado con los siguientes consejos:

Guarda tus pertenencias en los bolsillos delanteros.

Si llevas mochila, colócala delante y con la cremallera cerrada.

Al hacer fotos o vídeos, sujeta firmemente el teléfono.

Si lo llevas colgado al cuello, protégelo dentro de la camiseta para evitar que te corten el cordón.

Y recuerda, si te han robado (no extraviado) el móvil o la cartera, denúncialo cuanto antes en cualquier comisaría de Policía Nacional.