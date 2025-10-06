Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza para hoy, lunes 6 de octubre

Empieza la semana de las Fiestas del pilar con una jornada plagada de actividades en los diferentes barrios de Zaragoza

Las Food Trucks es una de las opciones favoritas para comer y cenar estos días

Paula Marco

Las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza continúan durante este lunes plagado de cosas que hacer. Llegan actividades a Montañana, a Valdespartera y a San José, además de los lugares habituales de Zaragoza como las Food Trucks, el Espacio Zity, la Estación del Norte o el jardín de invierno.

Lunes 6 de octubre

  • 08:00 h.:FERIA DEL PILAR 2025. Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.
  • 11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.
  • 12:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VERMUT JOTERO y RONDA con GRUPO FOLKLÓRICO ZIERZO. Parque de San Pablo.
  • 13:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB CON DJ ELEVEN. Parque de San Pablo.
  • 16:00 h.:EL PILAR EN UNIVERSIDADTRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Calle Eduardo Ibarra.
  • 16:00 h.: EL PILAR EN OLIVER. LEÓN GARGANCHÓN. De 16:00 a 20:00 h. Parque Oliver.
  • 16:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TARDEO VALIENTE CON DJ KICKS OFF. Parque de San Pablo.
  • 17:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL “CONVIÉRTETE EN EQUILIBRISTA”. Parque de San Pablo.
  • 17:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: EL PILAR. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
  • 17:00 h.:PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
  • 17:30 h.:TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 17:30, 18:30, 19:30 h. C/ Moret.
  • 17:30 h.:RÍO Y JUEGO. DÍA SIN RUIDO. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.
  • 17:30 h.:FERIA DEL PILAR 2025. NOVILLADA SIN PICADORES. David Sejas, Ángel Alarcón, Miguel Remiro. Ganadería Bernardino Píriz. Plaza de Toros de La Misericordia.
  • 18:00 h.: LÜ DE LÜRDES con ‘La diana de los cuentos’. Hall del C.C. Los Porches del Audiorama.
  • 18:00 h.:EL PILAR EN MONTAÑANA. ALEHOP CIRCO presenta "Alehop". C/ Amado Mene Arruga.
  • 18:00 h.:EL PILAR EN VALDESPARTERA. SWEET CHILI CIRCUS (Francia) presenta "The risk party". C/ Ciudadano Kane, esquina Isla del Tesoro.
  • 18:00 h.: EL PILAR EN SAN JOSÉ. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde CEIP Calixto Ariño.
  • 18:00 h.: HUMOR. TORTELL POLTRONA (Cataluña) presenta “Post Clàssic”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
  • 18:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: ANTOLOGÍA ARAGONESA. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
  • 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TININ EL MAGO (espectáculo infantil de magia). Parque de San Pablo.
  • 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).
  • 18:30 h.: BANDAS EN LA GRANJA. BANDA DE MÚSICA DE LAS FUENTES. Cúpula del Parque La Granja. (Camino de Cabaldos, 45).
  • 19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. LA TROUPE MALABÓ (Castellón) presenta “Eirenê, bajo la carpa del cielo”. Parque Delicias.
  • 19:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: ESTAMPA BATURRA. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
  • 19:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CICLO CONCIERTOS ZGZ EMERGENTE. Parque de San Pablo.
  • 19:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Gran carpa blanca Valdespartera.
  • 19:30 h.: ALBA RECHE + ANAJU. Estación del Norte.
  • 19:30 h.: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro (Plaza de la Inmaculada, s/n).
  • 20:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.
  • 20:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.
  • 20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Día del espectador. Auditorio WTCZ.
  • 20:00 h.: “Mal… pero bien” con Nasú Teatro (Comedia). Centro Cívico La Almozara. (Av. Puerta Sancho, 30).
  • 20:00 h.: MEA CULPA, con MINERVA ARBUÉS. Teatro Arbolé.
  • 20:15 h.:AGUA, LUZ Y SONIDO. GRANDES COMPOSITORES DE BANDAS SONORAS. Compositores americanos actuales: Danny Elfman, James Horner, Justin Hurwitz, Thomas Newman, Alan Menken y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.
  • 20:30 h.: ESPACIO ZITY en concierto: CRUZ CAFUNÉ + DE LA ROSE. Recinto Ferial de Valdespartera.
  • 21:00 h.: SLAP! presenta CALLE MAMBO + FONKI CHEFF.Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.
  • 21:00 h.: PILARFOLK. MERCEDES PEÓN (Galicia). Escenario Ámbar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
  • 21:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CICLO CONCIERTOS ZGZ EMERGENTE presenta PARED CON PARED. Parque de San Pablo.
  • 21:00 h.: GO! (EEUU) + GxUxTxSx (Chequia). Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).
  • 21:30 h.: GUIÑOTE DE QUONTACTO + SCHIFO!. Punk\PostPunk. Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).
  • 22:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CICLO CONCIERTOS ZGZ EMERGENTE presenta LETTER SKIN. Parque de San Pablo.
  • 22:00 h.: CIRCO DEL MIEDO. Gran Carpa blanca Valdespartera.
  • 23:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CICLO CONCIERTOS ZGZ EMERGENTE presenta MIGUEL INESTABLE. Parque de San Pablo.
  • 23:59 h.: ESPACIO ZITYSESIÓN DE NOCHE. Recinto Ferial de Valdespartera.

