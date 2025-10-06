Un rapero catalán improvisa un 'freestyle' en plena calle de Zaragoza: “He ido a las Fiestas del Pilar y esto es lo primero que he hecho”.

Zaragoza vuelve a ser escenario de la cultura hip hop. La ciudad, cuna de referentes como Kase.O, Rapsusklei o Momo, ha sido protagonista de un vídeo viral en redes sociales en el que un rapero catalán improvisa un freestyle en una de sus calles más céntricas.

El protagonista es Noite13, nombre artístico de Jerom, conocido por su participación en programas de televisión. El artista se encuentra inmerso en un reto personal que consiste en cantar durante 100 días seguidos en distintas ciudades de España, interpretando freestyles improvisados en plena calle. En su tercer día de desafío, la ciudad elegida ha sido Zaragoza, coincidiendo con el inicio de las Fiestas del Pilar.

Un freestyle con sabor zaragozano

“He ido a las Fiestas del Pilar en Zaragoza y esto es lo primero que he hecho al llegar. ¿Queréis que me quede unos días cantando por esta zona?”, escribe el rapero en la publicación que acompaña el vídeo, que acumula más de 28.000 ‘me gusta’ en Instagram.

En las imágenes se le ve recorriendo la calle Alfonso I, una de las principales arterias del Casco Histórico, mientras improvisa rimas que sorprenden a los viandantes.

“Voy a por todo en Zaragoza, yo salí del lodo”, comienza el rapero, para después continuar con alusiones al entorno: “Estamos en la joyería porque yo valgo oro”.

Durante su recorrido, Noite13 también interactúa con el público, como cuando improvisa al cruzarse con un grupo de despedida de soltero. “Han venido los que nunca se van. Me he encontrado aquí a un Superman”, dice señalando a un joven disfrazado de Duffman, el popular personaje de Los Simpson.

El rapero también dedica unas líneas a un vendedor ambulante de globos: “Mira hermano, estoy improvisando y la gente lo está viendo. Me compro un globo, pero el globo de Car (película de Disney). Hermano, yo no tengo fin, y para mi hermana le compro el del delfín”.

“Vengo cantando en la calle siempre, mirando todos los detalles, porque fluyo como el aire”, concluye su actuación. Una frase que resume bien su estilo y filosofía.

El vídeo, grabado en una sola toma, refleja el espíritu del freestyle: espontaneidad, talento y conexión con la calle. Y, una vez más, demuestra por qué Zaragoza sigue siendo un punto de referencia para la cultura hip hop en España.