Así será el tiempo en la semana grande de las Fiestas del Pilar: riesgo de lluvia, cierzo y temperaturas máximas
La previsión será muy estable, aunque hacia el final de las fiestas se torcerá
Muchos son los que recuerdan unas Fiestas del Pilar con frío, teniendo que salir de casa ya con el abrigo o con una meteorología plenamente otoñal, es decir, marcada por la lluvia. Hay fiestas que que se han visto muy marcadas por el agua, el frío o el fuerte viento.
Sin embargo, este no va a ser el caso para este año ya que es difícil que haga mejor tiempo, si bien es verdad que hay un día que puede quedar totalmente deslucido y es el lunes, cuando está prevista la Ofrenda de Frutos y el Rosario de Cristal. Habrá que ver en ese caso cómo avanza la previsión.
Para esta semana lo peor será el cierzo, pero no soplará todos los días. Además, no está previsto que llueva ningún día hasta el domingo, así que la Ofrenda de Flores apunta a batir todos los récords de participación.
El viento soplará a alrededor de 20 kms/h este lunes, miércoles y jueves. El viernes también habrá, pero algo menos y el resto de días muy poco o nada.
En cuanto a temperaturas, oscilarán entre los 10 grados de mínima del lunes y los 14 del jueves; mientras que las máximas de jueves a domingo serán de 23 grados. El lunes será de 22 grados, el martes de 25 y el miércoles será el día más caluroso, con 26 grados. Es decir, mercurios muy estables y un tiempo ideal para disfrutar de las Fiestas del Pilar al aire libre.
El lunes cambia todo
A una semana vista, con el consiguiente posible cambio en la previsión, el lunes sí que va a hacer acto de presencia la lluvia y para todo el día, lo que afectará a la Ofrenda de Frutos y el Rosario de Cristal.
Según la previsión de eltiempo.es va a llover durante todo el día y se esperan alrededor de diez litros por metro cuadrado.
