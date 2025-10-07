Arranca el Off de calle: Música, duelo e improvisación

Una mesa de mezclas, varios focos, un par de altovoces grandes y una veintena de chavales. Todo mezclado en la plaza Aragón para el gusto de un par de centenares de zaragozanos y algunos más que paseando por el centro de la capital aragonesa han descubierto este martes lo que era Maf Battle. Duelos de baile, inspirados en las batallas de gallos tan conocidas del rap, en las que los jóvenes muestran sus habilidades y escalan posiciones hasta el premio final.

En torno a las 18.30 horas sonaban los primeros acordes de grandes éxitos del hip hop estadounidense, la música disco o mezclas de los temas más actuales. Por los altavoces también se colaba Violadores del Verso, imprescindible cuando se habla de música urbana en la capital aragonesa. Unas buenas manos sobre los platos hicieron el resto para que 16 adolescentes compitieran frente a un público de todas –todas– las edades. Los niños, delante, marcando la frontera entre el escenario y el público; el resto, detrás, agitando las cabezas y reafirmando con sus gestos lo visto sobre la pista.

"Un fuerte ruido"

«Un fuerte ruido para todos los participantes», pedía para empezar Isai, que junto a Isaac y Arián son los tres jóvenes responsables de este éxito de martes por la tarde. La organización del acto es sencilla: «Batallas de uno contra uno durante un minuto, con los participantes eligiendo su canción. Los propios competidores serán el jurado».

Y así, posicionándose junto a un compañero o junto al otro, los adolescentes decidían quién pasaba a la siguiente ronda. El público también hacía su papel: vitorear, aplaudir, replicar y animar a su bailarín favorito. Y forzar a los jueces a dar los pasos hacia un lado o hacia el otro, por eso de que el público siempre es soberano.

La plaza Aragón se ha convertido en epicentro de la danza urbana. / JOSEMA MOLINA

En un recuadro de tres por tres metros se puede saltar. Se puede retorcer el cuerpo de mil maneras. Doblarlo, girarlo y recolocarlo en busca de la siguiente posición. «Yo no sé cómo son capaces de hacer todo eso», reflexionaba Mariano, que ronda la sesentena y «pasaba por ahí» cuando se encontró el espectáculo. Otras muchas parejas, con niños corriendo en busca de la música, bajaban del tranvía directos al entorno en el que se había montado el escenario. Ni los camareros de los restaurantes de la plaza, ni los porteros de las viviendas que se encuentran en pleno centro de la ciudad podían evitar asomarse para conocer algo mejor de qué iba lo que habían montado los chabales de Maf Battle. Por centenares, entre curiosos y aficionados a la cultura urbana, se contaban ayer los que pasaron algunos minutos prendidos de la música y el baile de este puñado de adolescentes.

«Son todo chicos de la ciudad y lo que queremos es inspirar a otra gente, demostrar que hay mucha cultura urbana en Zaragoza», contaban Isai, Arián e Isaac momentos antes de dar inicio a la gran actuación.

Desde las 18.30 hasta las 20.00 horas, Maf Battle fueron los encargados de poner ritmo al centro de Zaragoza en la segunda jornada intersemanal de las fiestas del Pilar. Puro acento zaragozano a una cita que se repetirá antes de que finalice el año. Maf Battle se reunirá de nuevo el 7 de diciembre en el Centro Cívico Delicias. Esa edición, «abierta a bailarines de toda España», funcionará como una suerte de competición nacional en estas batallas de música urbana. Mientras que este martes solo se han visto duelos individuales, la cita de diciembre contará también con competición para parejas. Entonces los bailarines no podrán llevar sus canciones y tendrán que adaptarse a las mezclas personales del dj.