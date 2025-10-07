La Barraca de los Títeres del Teatro Arbolé resiste en la plaza de los Sitios: casi 30 años unida a las Fiestas del Pilar

Desde el año 1996, la Barraca de los Títeres del Teatro Arbolé ha sido un referente de las Fiestas del Pilar, un lugar donde generaciones enteras de niños y familias se han reunido para disfrutar de un espectáculo de teatro y títeres. Este año, las representaciones comenzaron el pasado viernes y se celebrarán hasta el 13 de octubre con varios pases al día en la carpa situada en la calle Moret (junto a la plaza de los Sitios). El espectáculo está dirigido a un público infantil y familiar, a partir de los 18 meses. Las entradas tienen un precio de 5 euros tanto para niños como para adultos y se pueden adquirir exclusivamente en la taquilla situada en la calle Moret, que abre 45 minutos antes de la primera función del día y permanece abierta durante toda la tarde (solo se pueden comprar entradas para el mismo día).

Pablo Girón, gerente y titiritero del Teatro Arbolé, relata con entusiasmo el recorrido de la compañía a lo largo de los años: "Es la vigésimo novena vez que nos ponemos en la plaza de los Sitios y para nosotros es como volver a casa cada año. Tenemos un público habitual que sabe lo que va a ver en nuestro espectáculo y es un fiel seguidor de ello". La Barraca de los Títeres presenta una programación variada que incluye 16 espectáculos diferentes. Algunos de estos son versiones adaptadas de cuentos tradicionales como 'Los tres cerditos', 'Caperucita Roja' o 'El patito feo', mientras que otros se han tenido que adaptar al tiempo estipulado por la Barraca, como 'Dos lobitos', una versión más breve de 'Cinco lobitos' inspirada en la conocida canción popular.

Estos espectáculos son ideales para familias con niños pequeños, ya que ofrecen una forma accesible y entretenida de disfrutar del teatro de títeres: "En ocasiones, los títeres de cachiporra puede parecer violentos para el público, algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Entendemos que los niños pequeños de 2 o 3 años pueden asustarse y por eso tenemos otra oferta, con espectáculos más de 'humor blanco'", explica Girón.

En la Barraca, cada función tiene su propia historia y estilo, pero todas buscan transmitir diversión y emoción. Algunos espectáculos, como la novedad de este año, La última lamia, buscan sensibilizar a los más pequeños sobre la importancia de cuidar el medio ambiente (se trata de un cuento que denuncia el daño que la actividad humana está causando a las montañas del Pirineo). En él, el rey de la historia destruye el entorno natural con sus decisiones y el pueblo, con la ayuda de las bestias del lugar, trabaja unido para detenerlo. "Este es el cuento más obvio que tenemos que defiende una causa en concreto. En general no hacemos teatro con una moral demasiado directa, sino que preferimos dejar que las historias hablen por sí solas”, indica Girón.

Programación 'La barraca de los títeres en la calle Moret' / TEATRO ARBOLÉ

A lo largo de los años, el repertorio de Arbolé ha crecido y cambiado. El gerente de la compañía recuerda que en sus primeros años, solo tenían tres o cuatro obras, mientras que ahora ofrecen 16: "En esos primeros años, los cuentos eran más sencillos, como 'Pelegrín y el dragón' y 'La casa encantada'. A medida que han pasado los años, hemos ido incorporando nuevas historias, pero también hemos tenido que retirar algunas, como 'La casa encantada', que ya no es tan apropiada para los tiempos actuales".

Este año, además de los clásicos, se podrá disfrutar de una gran variedad de espectáculos, como 'Historia de burros', 'Pelegrín en el circo', 'El ladrón de sandías' y 'La olla del diablo'. Cada uno de ellos está diseñado para mantener la atención de grandes y pequeños, con los inconfundibles títeres de guante. A pesar de la experiencia de tantos años en el escenario, Girón confiesa que siempre hay algo de incertidumbre antes de cada temporada: "En el teatro somos muy cenizos, nunca te crees que todo vaya a funcionar". Esta incertidumbre, sin embargo, no ha afectado a la respuesta del público. Normalmente, la compañía recibe unas 1.500 personas.

Uno de los aspectos más especiales de la Barraca de los Títeres es la conexión que se establece con el público. Los niños que hace años acudían a ver los espectáculos ahora vuelven con sus hijos. "Pelegrín es un personaje querido por todos al que los niños esperan ver cada año", comenta Girón, quien sabe que esta tradición continuará mientras el Teatro Arbolé mantenga su esencia y repertorio.