Chueca, tras su crítica al pregón de Paula Ortiz: "Di mi opinión personal y todo se lleva a la polarización"

El reivindicativo discurso de la cineasta Paula Ortiz el pasado sábado durante el pregón de las Fiestas del Pilar ha provocado una resaca que no suele ser habitual, y mucho menos tras varios días. La polémica nació este lunes, cuando la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, aseguró que las palabras de Ortiz fueron "poco elegantes", provocando la respuesta de los partidos y de la propia directora, quien dijo que las declaraciones de Chueca eran "impropias" en una democracia.

Desde Alcaldía se emitió horas después un comunicado "conjunto" en el que se tachaba la situación de "malentendido" y ambas protagonistas se emplazaban a un encuentro cuando las agendas lo permitiesen. Ortiz, que aceptó el escrito, sí matizó que lo veía como "una forma de recapacitar, aunque no sea una disculpa pública, ante un ataque personalista hacia mí".

Y este martes, apenas 24 horas después de las primeras palabras de Chueca, la alcaldesa ha sido preguntada al respecto por si el comunicado debía entenderse como una rectificación o una disculpa. La regidora ha optado por no decir explícitamente lo segundo, y ha explicado: "Lo que hicimos las dos fue hablar y zanjar el asunto, ya está. Di mi opinión personal y todo se lleva a la polarización. Puede haber distintas opiniones, pero las dos estamos de acuerdo en que ahora tocaba hablar sobre las fiestas y sobre el buen momento del cine aragonés".

Por lo tanto, ahora desde el consistorio buscan pasar página y que la bola, provocada por ellos mismos, no se haga más grande. Mientras, Ortiz sigue recalcando que su discurso era "colectivo". Lo que todavía queda por desvelar es cuándo se producirá el encuentro entre la alcaldesa y la cineasta para, ya sí, cerrar definitivamente la polémica.