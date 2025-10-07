Cinco escapadas a menos de una hora de Zaragoza para estas Fiestas del Pilar

La gran cantidad de los zaragozanos adoran las Fiestas del Pilar y siguen a rajatabla todos los actos programados. Conciertos gratuitos, Oktoberfest, las ferias, las Food Trucks, todo el mundo encuentra su lugar en la semana grande de Zaragoza. Sin embargo, hay mucha gente que quiere huir de todo el alboroto de los Pilares y no duda en aprovechar el buen tiempo para hacerse una escapada por algún rincón de Aragón.

Además, hay que recordar que como el día del Pilar cae en domingo, el lunes 13 de octubre también es festivo lo que provocará también un aluvión de escapadas por la comunidad. Desde aquí se recomiendan 5 destinos que debes conocer a menos de una hora de Zaragoza.

El Pueblo Viejo de Belchite

En este pueblo situado a menos de 50 kilómetros de Zaragoza se pueden recordar los horrores de la Guerra Civil. El Pueblo Viejo de Belchite es una de las poblaciones que más sufrió los bombardeos durante el conflicto. Sus restos se han ido conservando con el objetivo de poder recordar lo que nunca debió suceder ni se puede volver a repetir.

Belchite viejo es conocido por muchos como un pueblo fantasma. Entre sus ruinas se pueden vislumbrar iglesias con impactos de los bombardeos y las balas, así como casas con sus habitaciones todavía reconocibles. Para visitar la localidad es necesario reservar la visita guiada a través de la siguiente página web por un precio de 8 euros.

Panorámica del Pueblo Viejo de Belchite / TURISMO CAMPO DE BELCHITE

Cartuja Aula Dei

Entre Montañana y Peñaflor se encuentra una de las joyas desconocidas para muchos. La cartuja de Aula Dei solamente abre sus puertas los sábados para el público, pero alberga en su interior unas pinturas únicas de Goya. El artista aragonés pintó el ciclo más extenso de su obra, once pinturas sobre la Vida de la Virgen María que ejecutó con trazos libres y espontáneos.

En el espectacular monasterio a orillas del río Gállego a menos de 20 minutos del centro de Zaragoza se conservan siete de los once murales pintados sobre los muros de la iglesia. Durante la visita guiada, que vale 8 euros, se conocen la historia de la cartuja, el claustro, su jardín y sus capillas.

Cartuja del Aula Dei en Peñaflor / TURISMO DE ARAGÓN

Fuendetodos

El pequeño pueblo zaragozano de Fuendetodos es conocido en todo el mundo al ser la localidad natal de Francisco de Goya en 1746. La Casa Natal del artista se puede visitar ya que alberga una exposición de objetos y muebles de la época. Mientras, en el Museo del Grabado se exponen hasta cuatro grabados del pintos aragonés: Caprichos, Desastres, Tauromaquia y Disparates.

Una de las cosas más curiosas de Fuendetodos son los neveros que están bien conservados y donde antiguamente se almacenaba la nieve y se convertía en hielo. Si prefieres la naturaleza, existe el espacio Fuendeverde.

Casa Natal de Goya en Fuendetodos / TURISMO DE ARAGÓN

La Ruta Orwell en Alcubierre

Hasta el corazón de Los Monegros te puedes desplazar para conocer una de las historias más curiosas de la Guerra Civil. Y es que el escritor británico George Orwell se alistó con las milicias del POUM y fue destino a la sierra de Alcubierre en 1937. Esta zona estratégica ganó mucho protagonismo durante el conflicto ya que dividía la comunidad en dos.

La Ruta Orwell, situada en la carretera A-129 de Leciñena a Alcubierre, recorre los parajes monegrinos entre las trincheras donde batalló el escritor. En la zona se han recreado los sacos terreros, los puestos de ametralladoras y los reductos bélicos. Se han recuperado tres trincheras en toda la comarca: la Ruta Orwell, las Tres Huegas y la posición de Santa Quiteria, además del búnker de Lanaja y el refugio antiaéreo de Monegrillo.

Panorámica de la Ruta Orwell en Alcubierre / TURISMO DE ARAGÓN

Muel

A menos de 30 kilómetros de Zaragoza se encuentra uno de los pueblos más interesantes de Aragón. La preciosa cerámica ha puesto a Muel en el mapa de todo el mundo. Sus tonos blancos y azules remontan de una tradición alfarera desde el siglo XI. Uno de los puntos más visitados de la localidad durante todo el año es el Taller Escuela de Cerámica de Muel.

Además, monumentalmente hablando, Muel cuenta con la ermita de la Virgen de la Fuente, edificada sobre una presa romana, y en su interior se pueden contemplar las pechinas de la cúpula pintadas por un joven Goya. En los alrededores del lugar también se encuentra el parque de la localidad donde hay unas preciosas cascadas.