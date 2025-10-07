Crónica del Espacio Zity: Minifestival y megakaraoke para un éxito total

Un concierto al que asisten miles de personas tiene dos objetivos: escuchar al grupo o cantante y disfrutar con la gente que te acompaña. La fórmula cambia si todas las canciones son pegadizas, archiconocidas hasta para los que no encienden la radio y el ambiente es plenamente festivo. Fiestas del Pilar, Espacio Zity y un microfestival indie que en tres horas ha condensado algunos de los mejores representantes de la escena. El resto lo pusieron Lori Meyers, Dani Fernández y Siloé, y unos Vera Fauna que asumieron el encargo de iniciar la siesta mediada la tarde.

Abarrotada la carpa principal del espacio musical por excelencia de las fiestas desde que a Lori Meyers le pedían los bises, más de 25.000 almas se reunieron para escuchar a tres artistas punteros e imprescindibles en listas de reproducción, radioformulas y todas las BBC (bodas, bautizos y comuniones).

Momento preciso

Lori Meyers, exponente principal de un indie que cumple décadas arrasando en la escena musical española, supo esperar el momento preciso para sacar la artillería pesada. Los grandes éxitos (¿quién no ha escuchado 'Emborracharme'?) sonaron cuando en la carpa había tanta gente como para desbordar el espacio. El acábose fue el salto a la pista de Noni, vocalista de los granadinos, para recordar a los asistentes que "Zaragoza está de fiesta” y era noche para disfrutar. Dos más y a cerrar.

Al indie se apuntó también el dj de los intermedios: lista de éxitos, fáciles y para triunfar, para limpiar boca y pasar al nuevo artista.

Dani Fernández, con uno de los directos más premiados y reconocidos del panorama nacional, fue el encargado de poner la guinda a una carpa que bullía música por los cuatro costados. En estado de gracia, reconvertido en músico total y olvidada su época boyband, Fernández preparó un espectáculo a las alturas de las enormes expectativas. Muchos, la mayoría mujeres, se desplazaron hasta el Espacio Zity para ver al de Ciudad Real, colocado en el mejor momento de la noche.

"Yo me he emborrachado en Zaragoza y sé la energía que hay en esta ciudad", aseveró Fernández, que agració a sus fieles en el acústico y con la banda que le acompaña. Sonido de calidad registrado, el artista recordó que hace un par de años asumió la responsabilidad de protagonizar el primer concierto de las fiestas. En 2023, fue el encargado de subirse al escenario de la Plaza del Pilar en 2023 minutos después del pregón: "Pero me habían dicho que tenía que venir aquí -Espacio Zity- para disfrutar de las fiestas”.