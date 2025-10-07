Crónica del Jardín de Invierno: Sharif eleva la poesía de su rima a otra dimensión

Sharif no pertenece a ninguna escuela en el rap, él ha esculpido su carrera sobre todo cuidando con mimo cada verso que cantaba y que escribía, fijándose en sus grandes escritores de referencia y siempre buscando ir un paso más allá en la concepción de la rima cantada. Conocido para muchos como el poeta del rap, Sharif Fernández (un MC más de la inagotable cantera zaragozana tan unida al hip hop mires donde mires), ha vuelto este martes para triunfar (una vez más) en casa.

No era un escenario sencillo, el Jardín de Invierno es un lugar de gran formato en el que se corre el peligro de no ofrecer una propuesta que logre trasladarla al público, pero para Sharif no ha sido ningún problema.

Un 'flow' especial

Con un último disco, 'Capricornio', sacado hace ya unos meses (en noviembre de 2024), el aragonés ha vuelto a controlar su 'flow' para llevarlo donde quería y el público (siempre muy fiel a un artista que ha ido creciendo poco a poco y, algo que es de agradecer, llevando su propuesta por unos u otros derroteros) ha estado a la altura.

En imágenes | Concierto de Sharif y Lara91k en el Jardín de Invierno / JOSEMA MOLINA

A lo largo del 'show', Sharif ha hecho hueco a sus canciones más conocidas, cómo no, sin dejar de lado sus nuevas creaciones (al fin y al cabo son las que presentaba en sociedad) para poco a poco hilvanar un discurso coral que ha dejado (casi) satisfechos a los asistentes. Ya se sabe que siempre se quiere más, pero aún así el concierto se ha ido a la hora y media.

No ha sido la única propuesta de este martes del Jardín de Invierno ya que también ha actuado Lara91K. Es una de las voces jóvenes que están representando la escena musical argentina y se ha dado a conocer ante el público zaragozano, que si algo se puede decir de él, es que la ha recibido con curiosidad.