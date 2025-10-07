Crónica del Jardín de Invierno: Sharif eleva la poesía de su rima a otra dimensión
El rapero zaragozano convence en el concierto en el singular espacio
Sara Alonso
Sharif no pertenece a ninguna escuela en el rap, él ha esculpido su carrera sobre todo cuidando con mimo cada verso que cantaba y que escribía, fijándose en sus grandes escritores de referencia y siempre buscando ir un paso más allá en la concepción de la rima cantada. Conocido para muchos como el poeta del rap, Sharif Fernández (un MC más de la inagotable cantera zaragozana tan unida al hip hop mires donde mires), ha vuelto este martes para triunfar (una vez más) en casa.
No era un escenario sencillo, el Jardín de Invierno es un lugar de gran formato en el que se corre el peligro de no ofrecer una propuesta que logre trasladarla al público, pero para Sharif no ha sido ningún problema.
Un 'flow' especial
Con un último disco, 'Capricornio', sacado hace ya unos meses (en noviembre de 2024), el aragonés ha vuelto a controlar su 'flow' para llevarlo donde quería y el público (siempre muy fiel a un artista que ha ido creciendo poco a poco y, algo que es de agradecer, llevando su propuesta por unos u otros derroteros) ha estado a la altura.
A lo largo del 'show', Sharif ha hecho hueco a sus canciones más conocidas, cómo no, sin dejar de lado sus nuevas creaciones (al fin y al cabo son las que presentaba en sociedad) para poco a poco hilvanar un discurso coral que ha dejado (casi) satisfechos a los asistentes. Ya se sabe que siempre se quiere más, pero aún así el concierto se ha ido a la hora y media.
No ha sido la única propuesta de este martes del Jardín de Invierno ya que también ha actuado Lara91K. Es una de las voces jóvenes que están representando la escena musical argentina y se ha dado a conocer ante el público zaragozano, que si algo se puede decir de él, es que la ha recibido con curiosidad.
- Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros
- Este es el barrio de Zaragoza que no puede utilizar sus calles ni sus parques ya acabados: 'Queremos columpiarnos como los concejales
- Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: 'Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue
- Los suelos de la antigua Casa y Confort de Zaragoza se recalificarán para construir 84 viviendas
- ¿Qué gana Aragón concertando el Bachillerato?
- Zaragoza estrenará 14 nuevos pisos de lujo encima de una comisaría el próximo verano
- Crónica de la sesión del Padre Guilherme: Bizarro y alabado sea
- La ‘fuga de empresas’ en Aragón: Ayuso aprieta y el ‘efecto procés’ se detiene