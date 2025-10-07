La crónica del teatro a pie de calle: Guerra, baile y aplausos

Las consecuencias de una guerra son terribles para todo aquel que las vive en sus carnes y la compañía teatral Markeliñe trata a través del humor narrar esas historias que nunca pudieron ser contadas. Y lo hace de una forma muy particular, ya que estos relatos los cuentan a través de unos zapatos.

La imagen de la Plaza Salamero durante la tarde de este martes era sorprendente al ver repartidas por toda la zona varias maletas y pares de una gran cantidad de pares de zapatos. Los gritos de los niños se han tornado en silencio cuando las campanas empezaron a sonar a medida que una pleamar desembarcaba en el lugar.

Los espectadores se aglutinaron alrededor del barco y se quedaron sorprendidos al ver bajar del navío a varios cabezudos. Los intérpretes iban desgranando las pequeñas historias de los zapatos perdidos mediante el baile y a ritmo de acordeón, hasta que unas bombas detenían la escena.

La pleamar se veía obligado a irse a la mar hasta que otro montón de zapatos se encontraba ante ellos, ese movimiento hizo que todo el público siguiese a los intérpretes sin dudarlo ante una obra que ya les había atrapado. Todos los niños se quedaron totalmente obnubilados después de que les lanzasen varias flores antes de que el sonido de las bombas volviesen a obligar a los intérpretes a volver a huir.

Durante el tercer acto de la obra los asistentes se quedaron cariacontecidos en el momento en el que los actores postraron un micrófono en el centro de la plaza y se empezaron a oír las voces de varios dictadores del siglo XX enalteciendo la guerra. Pero las sorpresas no acabaron en ese instante, ya que después de recoger varias chanclas, los intérpretes sacaron a bailar a gente del público para hacerlos partícipes de estas historias, acto que arrancó en aplausos al resto de los espectadores.

La compañía del País Vasco enseña a través de algo tan simple como unos zapatos las duras consecuencias que tiene la guerra en la humanidad y las historias de la gente que se pierden en un instante. Y todo ello lo hacen mediante la danza y un fino humor que encandiló a los zaragozanos y zaragozanas.