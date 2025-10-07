Dj Nano celebra sus 30 años de música electrónica en la plaza del Pilar de Zaragoza

La música electrónica siempre tiene un espacio reservado en Zaragoza durante las fiestas del Pilar. La ya clásica Independance, espectáculo en la plaza principal de la capital aragonesa celebrado desde hace años, tiene este año su refuerzo un par de jornadas antes con la presencia de uno de los músicos del género más reconocidos nacional e internacionalmente: Dj Nano tendrá una noche para él solo en Zaragoza.

Será este miércoles, a partir de las 21.30 horas, cuando el histórico discjockey madrileño se ponga frente a sus platos para poner a bailar a todos los presentes en la plaza del Pilar. Hasta 60.000 personas caben en un recinto de sobra conocido para Nano, que recientemente cosechó éxitos en 2022 y 2023, dentro del ciclo que todos los años reúne a varios djs del género durante toda una noche en la capital aragonesa.

En esta ocasión, Dj Nano vuelve en solitario a Zaragoza. La ciudad se convierte en el pistoletazo de salida a su gira 30 años en la música, con la que el propio autor madrileño espera homenajear a sí mismo y al género que le ha llevado al estrellato internacional desde finales del siglo pasado. Dj Nano pretende, a partir de 2026, presentar una gira que le lleve por toda España para recuperar su contacto con el público y sacar a relucir algunos de sus éxitos más reconocidos, así como su habilidad sobre la mesa de mezclas.

El cariño que mantiene el músico de Madrid por Zaragoza es de sobras conocido. Desde sus declaraciones ante los medios de comunicación como en sus redes sociales, la capital aragonesa tiene un espacio reservado en el corazón de Dj Nano. El músico, por ejemplo, tiene fijada una imagen en su perfil de Instagram durante su actuación en 2022 por las fiestas del Pilar, con la plaza abarrotada por miles de personas.

Visitas en Pilares y un concierto diferente

Dj Nano es uno de los habituales en la noche electrónica que la plaza del Pilar siempre celebra a lo largo de la semana de las fiestas. Uno de los varios djs que repiten año tras año y se acercan a los aficionados que siempre responden a la llamada del ciclo que organizan Los 40 Principales. Este año, esa cita tendrá lugar el próximo sábado, redoblando la apuesta por el género electrónico para disfrute de los fans.

Además de su participación en los ciclos de 2022 y 2023, una de las últimas apariciones de Dj Nano en Zaragoza fue más que diferente. El madrileño, en colaboriación con el Ayuntamiento de Zaragoza, ofreció un concierto en el Teatro Romano de la capital aragonesa. Fue en diciembre de 2021, con la pandemia del coronavirus todavía coleando, por lo que actuó en solitario. Entonces, la cita pudo ser seguida por los aficionados a través de redes sociales, por streaming. La extrañeza del formato no conquistó a muchos y menos en un género musical hecho para el baile.

Sin embargo, en una conversación previa con los medios de comunicación, Dj Nano confesó una vez más el cariño que le tiene a la capital aragonesa. "En Zaragoza he vivido algunos de los momentos más espectaculares de toda mi carrera", concretó el músico, que destacó la plaza del Pilar como "un escenario muy especial para cualquier artista que haya tocado ahí".

«Siempre he notado un cariño especial de Aragón hacia mí», declaró el artista, que ha recorrido varias localidades de toda la comunidad con sus espectáculos. «Ya son muchos años de carrera y se siguen compartiendo en redes algunas de las fiestas que he montado por aquí», señaló hace tres años el madrileño, que considera ya a muchos aragoneses «más colegas o amigos que aficionados».