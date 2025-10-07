Un grupo de jota sorprende con su baile de la canción de moda en plenas Fiestas del Pilar: “No nos esperábamos esta repercusión”

Un baile del grupo Otero del Cid, de una original versión jotera de La Morocha, la canción de moda del verano, sorprendió este domingo a los zaragozanos que se acercaron a la plaza de la sede Ibercaja, en pleno centro de Zaragoza. La actuación, que fusionó el sonido inconfundible de la jota con el pegadizo ritmo del tema de los argentinos Luck Ra y BM, no solo cautivó al público presente, sino que también se ha hecho viral en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de estas Fiestas del Pilar.

“No nos esperábamos esta repercusión”, reconoce Maite Acero, directora del grupo de jota con raíces en Ateca y sede actual en la Escuela de Jota de Valdefierro. Según explica, la idea surgió de manera improvisada. “El equipo creativo de Ibercaja nos propuso hacer algo diferente para cerrar la actuación, y se nos ocurrió bailar una canción moderna con pasos de jota”, cuenta entre risas.

El grupo actuó el domingo a las 18.30 horas ante numerosos viandantes que paseaban por el centro de la capital aragonesa pese al cierzo. “En el momento ya vimos que captábamos la atención. Se acercaba mucha gente, sobre todo jóvenes”, recuerda Acero. El momento fue grabado y compartido en redes sociales por la comunicadora zaragozana La chica del zapato naranja, y en apenas 48 horas ya acumula más de 100.000 visualizaciones. “Hemos recibido muchísimas llamadas y mensajes, todo el mundo lo ha visto”, comenta la directora, aún sorprendida por el alcance.

Tres días de ensayo

Aunque las versiones joteras de canciones del verano se han hecho muy populares en redes en los últimos años, lo novedoso en este caso es haberlo llevado a una actuación en plena calle y dentro de las Fiestas del Pilar. La rondalla interpretó la música en vivo mientras el cantador adaptaba los versos al estilo de la jota.

“Tiene mucho mérito hacerlo en directo, con solo tres días de ensayo y la rondalla tocando”, subraya Acero, que explica que la coreografía se montó en apenas cuatro días: “Nos dividimos la canción por estrofas, cada persona preparó unos pasos, y luego lo unimos todo, haciendo algunos arreglos”.

Una jota muy viral

El grupo de jota Otero del Cid no tiene previstas más actuaciones durante los festejos, aunque su directora y la rondalla volverán a participar, como el año pasado, en el acto de colocación de la Virgen en la estructura metálica de la Ofrenda de Flores. “Es lo más emocionante que he hecho en mi vida”, confiesa Acero, quien también regenta la tienda Beltrán Indumentaria, en la calle Don Jaime, encargada de vestir al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza para la Ofrenda de Flores.

Por ahora no planean repetir la actuación de La Morocha, pero a la vista del éxito, su directora no lo descarta. Quién sabe… con esta acogida, todo es posible.