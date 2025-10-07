Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jorge Rey avisa sobre lo que viene para el Puente del Pilar: "Llegan borrascas para traer fuertes tormentas"

Las cabañuelas dicen que habrá tiempo inestable

Jorge Rey, en una predicción.

Jorge Rey, en una predicción. / JORGE REY

Luis Alloza

Jorge Rey ha avisado del tiempo que viene para el Puente del Pilar y no ha traído buenas noticias. El joven burgalés ha subido un vídeo a su cuenta de Youtube hablando de la predicción del tiempo en base a las cabañuelas, método tradicional que emplea Rey, y ha contado la meteorología para el puente, que es global en toda España, pero que especialmente interesa a los zaragozanos y visitantes por las Fiestas del Pilar.

No ha traído buenas noticias el joven meteorólogo. "En torno al 9 y 10 de octubre habrá frentes atlánticos que amenazan el extremo norte peninsular", comenta Jorge Rey, que también afirma que no van a ser muy fuertes.

Ahora bien, "aquí no queda la cosa", prosigue. "El 11, 12 y 13 de octubre llegan borrascas desde el Atlántico para traernos fuertes tormentas", recalca, si bien puntualiza que serán "al oeste y al sur" de la península, así que en ese aspecto Zaragoza estará tranquila.

Para el día 12, el día de la ofrenda de flores, dio el pronóstico para toda España: "Esperamos calor, pero tormentas, fuertes incluso, en áreas del norte y este peninsular".

Zaragoza, según la predicción de eltiempo.es, debería vivir una semana muy tranquila en cuanto al tiempo y muy apacible, pero sí que, a una semana vista, no vienen buenas noticias para el día 13, para la Ofrenda de Frutos ni el Rosario de Cristal, ya que se espera lluvia durante todo el día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
  2. Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros
  3. Este es el barrio de Zaragoza que no puede utilizar sus calles ni sus parques ya acabados: 'Queremos columpiarnos como los concejales
  4. Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: "Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue"
  5. El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada
  6. Crónica de la sesión del Padre Guilherme: Bizarro y alabado sea
  7. Zaragoza recibe, por el momento, más de 6 millones para su plan de regenerar el entorno del Parque Bruil
  8. Nuevo ere en la automoción de Aragón: uno de los principales proveedores anuncia un ajuste laboral

Este es el programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza para hoy, martes 7 de octubre

Este es el programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza para hoy, martes 7 de octubre

Jorge Rey avisa sobre lo que viene para el Puente del Pilar: "Llegan borrascas para traer fuertes tormentas"

Jorge Rey avisa sobre lo que viene para el Puente del Pilar: "Llegan borrascas para traer fuertes tormentas"

Crónica del concierto de Cruz Cafuné: Zaragoza se Mueve con Dios

Crónica del concierto de Cruz Cafuné: Zaragoza se Mueve con Dios

Miguel Remiro corta una oreja y Alarcón deja su sello

Miguel Remiro corta una oreja y Alarcón deja su sello

Crónica del Jardín de Invierno: El espíritu del Slap! vuelve a volar muy alto

Crónica del Jardín de Invierno: El espíritu del Slap! vuelve a volar muy alto

Crónica de la Estación del Norte: Anabel Reche y Anaju marcan el ritmo

Crónica de la Estación del Norte: Anabel Reche y Anaju marcan el ritmo

Chueca rectifica y llama "malentendido" a su ataque a Paula Ortiz y ella lo agradece "aunque no sea una disculpa"

Chueca rectifica y llama "malentendido" a su ataque a Paula Ortiz y ella lo agradece "aunque no sea una disculpa"

Música y comida ‘saben’ a éxito en las Food Trucks de Zaragoza

Música y comida ‘saben’ a éxito en las Food Trucks de Zaragoza
Tracking Pixel Contents