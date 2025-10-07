Jorge Rey avisa sobre lo que viene para el Puente del Pilar: "Llegan borrascas para traer fuertes tormentas"
Las cabañuelas dicen que habrá tiempo inestable
Jorge Rey ha avisado del tiempo que viene para el Puente del Pilar y no ha traído buenas noticias. El joven burgalés ha subido un vídeo a su cuenta de Youtube hablando de la predicción del tiempo en base a las cabañuelas, método tradicional que emplea Rey, y ha contado la meteorología para el puente, que es global en toda España, pero que especialmente interesa a los zaragozanos y visitantes por las Fiestas del Pilar.
No ha traído buenas noticias el joven meteorólogo. "En torno al 9 y 10 de octubre habrá frentes atlánticos que amenazan el extremo norte peninsular", comenta Jorge Rey, que también afirma que no van a ser muy fuertes.
Ahora bien, "aquí no queda la cosa", prosigue. "El 11, 12 y 13 de octubre llegan borrascas desde el Atlántico para traernos fuertes tormentas", recalca, si bien puntualiza que serán "al oeste y al sur" de la península, así que en ese aspecto Zaragoza estará tranquila.
Para el día 12, el día de la ofrenda de flores, dio el pronóstico para toda España: "Esperamos calor, pero tormentas, fuertes incluso, en áreas del norte y este peninsular".
Zaragoza, según la predicción de eltiempo.es, debería vivir una semana muy tranquila en cuanto al tiempo y muy apacible, pero sí que, a una semana vista, no vienen buenas noticias para el día 13, para la Ofrenda de Frutos ni el Rosario de Cristal, ya que se espera lluvia durante todo el día.
