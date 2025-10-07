La música clásica 'asalta' la plaza del Pilar

Un momento mágico ha envuelto este martes las Fiestas del Pilar. Frente a todo el bullicio que se produce durante unas fiestas, la plaza del Pilar ha vivido un pequeño refugio de paz y música hasta el fondo de la raíz con el concierto que han ofrecido la Orquesta Reino de Aragón, dirigida una vez más brillantemente por Ricardo Casero, y el coro Amici Musicae.

Un concierto por el 30 aniversario del Auditorio de Zaragoza (ambas formaciones son residentes del espacio) que se iba a celebrar hace justo un año pero que la lluvia desbarató. Todo lo contrario que ha sucedido hoy que hasta el tiempo ha acompañado para disfrutar de un programa para todos los públicos en el que se ha podido escuchar desde la Obertura de la 'Carmen' de Bizet hasta la suite orquesta de 'El lago de los cisnes' de Tchaikovsky, la obertura de la 'Jota aragonesa' de Glinka y 'Los cuentos de Hoffmann' de Barcarola, de Offenbach, entre otras piezas.

Actuación con sillas

El concierto, para el que se han colocado sillas en la plaza del Pilar, ha congregado a miles de personas que han podido disfrutar de una ocasión casi única ya que pocas veces en Zaragoza (en muchas ciudades de Europa es bastante habitual) se puede asistir a una actuación de este calibre al aire libre.

Ha sido una demostración de que los músicos y las voces de la comunidad gozan de una calidad envidiable que solo pueden regresar a casa en ocasiones como esta. Es por eso que esta temporada la Orquesta Reino de Aragón ha decidido lucir un lazo blanco para reivindicar un futuro y una mejora de condiciones para los músicos.

Así, en un escenario tan espectacular como el de la plaza del Pilar la música clásica se ha reivindicado en plenas Fiestas del Pilar. Una semana que se ha decidido a sacar también otro tipo de música a la calle. Bravo por la decisión.