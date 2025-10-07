Qué hacer este martes, 7 de octubre, en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

Las Fiestas del Pilar prosiguen la semana con otra jornada apasionante plagada de actuaciones, espectáculos y demás actividades para todos los públicos. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar en el espacio 'Río y juego' y, para los más mayores, hay una programación llena de actos musicales como las actuaciones de las food trucks o el concierto de 'B Vocal' en el Auditorio de Zaragoza.

Los cabezudos en Romareda

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos, declarada como Bien de Interés Cultural Inmaterial, recorrerán el barrio Romareda. La salida está programada para las 18.00 horas desde el colegio Doctor Azúa.

Ronda gaitera y baile tradicional

Las gaitas y el baile llegarán a las calles de Zaragoza con los Gaiteros del Rabal que traerán su música y folclore saliendo desde el Balcón de San Lázaro, pasando por el Puente de Piedra, la plaza de La Seo, Cuellar, plaza Santa Marta, Cedro, Argensola, plaza San Pedro Nolasco, San Jorge, Méndez Núñez y la plaza Santa Cruz.

Concierto de B Vocal

B Vocal ofrecerá dos conciertos en Zaragoza durante las Fiestas del Pilar 2025 en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. La actuación del grupo zaragozano es otro de los clásicos en la programación de los Pilares. Este año actuará con su espectáculo 'Cantando a los 30'. La primera de las dos actuaciones tiene lugar este martes 7 de octubre a las 20.00 horas.

Concierto de Dani Fernández en Espacio Zity

El escenario principal del Espacio Zity de Zaragoza junta a Dani Fernández, Lori Meyers, Siloé y Vera Fauna, cuatro nombres que representan lo mejor del indie y el pop nacional. Las entradas para este concierto que tendrá lugar a las 21.00 horas están agotadas.