Los organizadores de las batallas de baile en Zaragoza: "Es una forma de que jóvenes y no tan jóvenes conozcan nuestra pasión y nuestra cultura"

Se ríen en las pruebas de sonido. Una paloma no se ha querido perder lo que están preparando y ha marcado territorio en el ordenador. "Se acaba de cagar", bromean los tres, antes de explicar a este diario por qué hay focos, altavoces, hip hop de fondo y un recuadro de nueve metros cuadrados en plena plaza de Aragón de Zaragoza. Arián Hernández, Isaac Melero e Isai Eson son los tres nombres que componen Maf Battle, una propuesta cultural anclada a la música urbana y que este martes ha enfrentado, en duelos de baile, a 16 adolescentes de la ciudad para conocer quiénes son los mejores exponentes jóvenes del género en la capital aragonesa.

"Es un evento de danza urbana en batallas pactadas con las mejores promesas del baile en Zaragoza", resume Hernández, que recuerda que "en otras ocasiones se han hecho eventos a nivel nacional". Sin embargo, la cita pilaresca está reservada solo para los de casa, "con bailarines de aquí". "Evento local para bailarines locales", sentencia Melero.

No cuesta mucho explicar qué es lo que se ofrece con Maf Battle, que minutos antes de comenzar ya congrega a más de cien personas junto a los altavoces. "Todos conocemos las batallas de rap, pues esto es lo mismo, pero con baile", resumen los tres jóvenes, que destacan que "hay bailarines de todos los estilos, pero siempre centrados en la música urbana". La exhibición de las fiestas del Pilar es especial también porque se da algo de manga ancha a los participantes: "Ellos traen cinco o siete canciones que les gustan y los djs las pinchamos de manera aleatoria cuando salen a competir". Otro resumen: "Digamos que juega cada uno en su terreno".

La decisión de la música es sencilla, la del jurado, por el alto nivel, bastante más compleja. Pero lo importante es "la repercusión" que tienen estos eventos: "Es una manera de que los más jóvenes, y no tan jóvenes, vean cómo es esta cultura y lo que nos apasiona". Eson celebra que haya tantos adultos pendientes del inicio de la música, porque se puede apreciar cómo "un padre que no entiende lo que le gusta a su hijo puede verlo de primera mano y decir 'ostras, voy a apoyar a mi chico en este tipo de cosas'".

En crecimiento

Melero destaca la importancia de que el acto se dé en plenas fiestas del Pilar y cuente con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. "Sirve para visibilizar el baile y la cultura urbana un poco más en Zaragoza, que a veces cuesta", explica el joven. Hernández está contento porque este submundo cultural "va teniendo tirón" y tiene "una buena recepción" por parte de la gente.

De vuelta a la paloma del inicio. Eson admite que antes de cagarse en el ordenador, a él le ha caído "en toda la frente". Por eso prefiere el sitio cerrado, un techo sobre el que celebrar Maf Battle porque es "más seguro y no dependes de cosas como las palomas, el clima o la luz". Melero insiste: "100% cerrado, es mejor".

Hernández abre un poco más la mano y se muestra sonriente ante la posibilidad de sacar la mesa de mezclas a la calle. "Para mí son cosas diferentes", cuenta el joven, que señala que cuando se baila en las plazas es "más show, para sorprender a la gente y lograr que les guste", mientras que bailar en interior es "todo cultura urbana". "Para gente que trabaja en esto y le encanta esta cultura", sentencia Hernández. Suena la música. Toca bailar.