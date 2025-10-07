Este es el programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza para hoy, martes 7 de octubre
Llega el martes a estas Fiestas del Pilar 2025, pero las ganas y la ilusión no paran. La jornada empezará con las vaquillas como en todas las Fiestas del Pilar, también estará el tragachicos, las actuaciones en las food trucks durante todo el día y no te puedes perder el espectáculo de drones en el Recinto Ferial de Valdespartera.
Martes 7 de octubre
- 08:00 h.:FERIA DEL PILAR 2025. Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.
- 11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.
- 12:00 h.: EL PILAR CON NUESTROS MAYORES. "EL PILAR ES UNA FIESTA" con la participación de SEIM, SILVIA FOX, SAMMY & CRISS y la colaboración especial de MARIANICO EL CORTO. Funciones 12:00, 17:00 y 19:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 12:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VERMUT JOTERO Y RONDA con GRUPO FOLKLÓRICO ZIERZO. Parque de San Pablo.
- 12:00 h.:PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Gitanas: Talento, Creatividad y Diversidad Romaní en España” y MESA REDONDA “Voces Gitanas” con Enerida Isuf, Mercedes Porras, Paqui Perona, Manuela Fernández. A las 13.00 h., inauguración de la EXPOSICIÓN “Mujeres Gitanas en Acción”. Organiza Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas KAMIRA. Casa de las Culturas y de la Solidaridad (C/Palafox 29).
- 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB CON ALEX CURREYA. Parque de San Pablo
- 16:00 h.: EL PILAR EN ROSALES DEL CANAL. TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Calle Enrique Granados.
- 16:00 h.:EL PILAR EN LAS FUENTES. LEÓN GARGANCHÓN. De 16:00 a 20:00 h. Paseo Vicente Cazcarra.
- 16:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TARDEO VALIENTE CON DJ SOPELANA.Parque de San Pablo.
- 17:00 h.: EL PILAR CON NUESTROS MAYORES. "EL PILAR ES UNA FIESTA" con la participación de SEIM, SILVIA FOX, SAMMY & CRISS y la colaboración especial de MARIANICO EL CORTO. Funciones 12:00, 17:00 y 19:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 17:00 h.: PILARFOLK. ARABOAS (Aragón). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL “DISEÑA TU PROPIO ACRÓBATA”. Parque de San Pablo.
- 17:00 h.:PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 17:30, 18:30, 19:30 h. C/ Moret.
- 17:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. Horario: de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.
- 17:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. NOVILLADA CON PICADORES. Pedro Andrés, Mario Vilau, Joselito de Córdoba. Ganadería Hijos de Ignacio Pérez Tabernero. Plaza de Toros de La Misericordia.
- 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. COMPAÑÍA CHÉCHARE (espectáculo infantil de circo). Parque de San Pablo.
- 18:00 h.: PILARFOLK. VEGETAL JAM (Aragón). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 18:00 h.:HUMOR. III GALA SOLIDARIA DE PAYASOS SIN FRONTERAS con Tortell Poltrona, Pepe Viyuela, Amparo Nogués, Noche, Cachito y Arturo Peliagudo. Presenta: Patri Coronas. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 18:00 h.: EL PILAR EN ROMAREDA. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde CP. Doctor Azúa.
- 18:00 h.: EL PILAR EN PEÑAFLOR. TEATRO ARBOLÉ (Aragón) presenta "Caperucita Roja. Plaza del Centro Cívico. LA EDAD NO
- 18:00 h.:EL PILAR EN SAN JUAN DE MOZARRIFAR.PASSABARRET (Cataluña) presenta "Versus". Patio CEIP Andrés Oliván.
- 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).
- 18:00 h.: CONFERENCIA CAOS: DE LA TEORÍA A LA MÚSICA. Con Laura Farré Rozada, pianista y matemática. CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4).
- 18:30 h.: OFF DE CALLE. MAF BATTLE (Aragón) presenta “Batalla de danza urbana”. Plaza Aragón.
- 18:30 h.: BANDAS EN LA GRANJA. UNIÓN MUSICAL TORRERO. Cúpula del Parque La Granja. (Camino de Cabaldos, 45).
- 19:00 h.: OFF DE CALLE. MARKELIÑE (País Vasco) presenta “Andante”. Plaza la Salamero.
- 19:00 h.: EL PILAR CON NUESTROS MAYORES. "EL PILAR ES UNA FIESTA" con la participación de SEIM, SILVIA FOX, SAMMY & CRISS y la colaboración especial de MARIANICO EL CORTO. Funciones 12:00, 17:00 y 19:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 19:00 h.: PILARFOLK. O’CAROLAN (Aragón). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. CIE. BAROLOSOLO (Francia) presenta “Haute Heure”. Parque Delicias.
- 19:00 h.: RONDA GAITERA Y BAILE TRADICIONAL. Organiza Asociación Cultural Gaiteros del Rabal. Salida desde el Balcón de San Lázaro, Puente de Piedra, Plaza La Seo, C/ Cuellar, Plaza Santa Marta, C/ Cedro, C/ Argensola, Plaza San Pedro Nolasco, C/ San Jorge, C/ Méndez Núñez, Plaza Santa Cruz.
- 19:00 h.: HOMENAJE A ARTURO HORTAS “En la mitad del mundo”. Proyección de documentales “El mal viaje de Daysi” y “Colonos”. Interpretación musical y lectura poética. Casa de las Culturas y de la Solidaridad (C/Palafox 29).
- 19:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Gran carpa blanca Valdespartera.
- 19:30 h.: MARÍA TERREMOTO + AMULETO + NOCHE DE FLAMENCO. Estación del Norte.
- 19:30 h.: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro (Plaza de la Inmaculada, s/n).
- 20:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.
- 20:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.
- 20:00 h.: “Mal… pero bien” con Nasú Teatro (Comedia). Centro Cívico La Almozara (Av. Puerta Sancho, 30).
- 20:30 h.: SEMBLANTE ARAGONÉS. Ronda y espectáculo de jota con canto y baile. Hall del C.C. Los Porches del Audiorama.
- 20:00 h.: B VOCAL. “CANTANDO A LOS 30”. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 20:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VIKI LAFUENTE con MINI MAMMA COOL FUNK ORKESTRA.Parque de San Pablo.
- 20:00 h.: TEATRO “LAS TRES GRACIAS” por COMPAÑÍA LAS TRES GRACIAS. Centro Cívico Delicias (Av. Navarra 54)
- 20:00 h.: 3 MONOS con JAVIER ZAPATER, JORGE BICHO, JORGE HUERTA. Teatro Arbolé.
- 20:15 h.: AGUA, LUZ Y SONIDO. GRANDES COMPOSITORES DE BANDAS SONORAS. Compositores americanos clásicos: Alfred Newman, Henry Mancini, Jerry Goldsmith, Elmer Bernstein, Bernard Herrmann y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.
- 20:30 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Palacio de Congresos de Zaragoza.
- 20:30 h.: MEDITERRÁNEOS. La Campana Underground (C/Prudencio, 7).
- 21:00 h.: SHARIF + LARA91K. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.
- 20:30 h.:30 ANIVERSARIO DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA. Con la Orquesta Reino de Aragón y el Coro Amici Musicae. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
- 21:00 h.: ESPACIO ZITY en concierto: LORI MEYERS + SILOÉ + DANI FERNÁNDEZ + VERA FAUNA. Recinto Ferial de Valdespartera.
- 21:00 h.:RONDA JOTERA POR EL BARRIO JESÚS. Organizada por la Asociación de Vecinos del Barrio Jesús y la Academia de Actividades Cascabillo. Salida desde Plaza Jesús hasta Puente de las Tablas.
- 21:30 h.:LA DOLORITAS. Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).
- 22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. METALIJAM (TRIBUTO A METALLICA). Parque de San Pablo.
- 22:00 h.: CIRCO DEL MIEDO. Gran Carpa blanca Valdespartera.
- 23:59 h.: ESPACIO ZITY. SESIÓN DE NOCHE. Recinto Ferial de Valdespartera.
