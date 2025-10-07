Este es el programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza para hoy, martes 7 de octubre

Llega el martes a estas Fiestas del Pilar 2025, pero las ganas y la ilusión no paran. La jornada empezará con las vaquillas como en todas las Fiestas del Pilar, también estará el tragachicos, las actuaciones en las food trucks durante todo el día y no te puedes perder el espectáculo de drones en el Recinto Ferial de Valdespartera.

Martes 7 de octubre