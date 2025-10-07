El restaurante de Zaragoza que reinventa la patata de las ferias para disfrutar del sabor de los Pilares sin agobios.

Un clásico que no puede faltar en las Fiestas del Pilar es la patata asada de las ferias, el tentempié perfecto para coger fuerzas o reponerlas tras una noche de diversión en el recinto de Valdespartera. Servida con sal y pimienta, y acompañada de jamón york, atún, queso rallado, zanahoria, maíz, olivas y un generoso toque de kétchup y mayonesa, entre otros condimentos, se ha convertido en una tradición que muchos zaragozanos esperan con ganas cada año.

Pero para quienes prefieran evitar las aglomeraciones del recinto ferial sin renunciar a disfrutar de este sabroso clásico, hay una alternativa. Un restaurante del centro de Zaragoza ha decidido reinventar la patata de feria y traerla al corazón de la ciudad, adaptándola a su estilo callejero y moderno.

El encargado de darle una vuelta a este icono de la gastronomía zaragozana más 'batallera' es Nómada Streetfood & Deli, ubicado en la plaza San Francisco. Este restaurante, conocido por su propuesta de street food de distintas partes del mundo, combina sabores urbanos con una presentación cuidada y un ambiente acogedor que invita a viajar sin salir del centro de Zaragoza.

La patata de las ferias, versión Nómada

Con motivo de las fiestas, el local ha lanzado dos versiones especiales de este clásico: la Carbopapa (una patata asada a la carbonara tradicional con guanciale, parmesano y pecorino), y la Papa Nómada (una versión más tradicional de carne picada de longaniza y picadillo de Soria con mozarella y huevo frito), que podrán disfrutarse en una barra exterior habilitada para la ocasión. Además, se ofrecerán bebidas frías para llevar, perfectas para un plan de picoteo al aire libre.

El servicio estará disponible del 3 al 13 de octubre, los fines de semana de 20.00 a 23.00 horas. Durante el resto de días, de lunes a viernes, las patatas podrán pedirse y degustarse dentro del local, tanto en horario de comidas como de cenas.

Un plan perfecto sin agobios

En un vídeo publicado en sus redes sociales, la responsable de Nómada presenta esta novedad como una forma de disfrutar de las tradicionales patatas de toda la vida, "esas tan ricas que hemos comido en las ferias, pero sin aglomeraciones”.

Con esta propuesta, Nómada Streetfood invita a vivir el sabor más auténtico de los Pilares desde un entorno tranquilo, moderno y con el toque creativo que caracteriza su cocina.