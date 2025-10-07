Tiga b2b Cora Novoa y Mirallo este miércoles en la Estación del Norte

El escenario de la Estación del Norte no está dejando indiferente a nadie en los primeros días de las Fiestas del Pilar, pero lo mejor está todavía por llegar. Este recinto con conciertos gratuitos está apostando por grupos emergentes a los que quieren dar voz en unas fechas tan señaladas como estas para la capital aragonesa. Este miércoles, a las 19.30 horas, Mirallo y el dúo Tiga b2b Cora Novoa se suben al escenario para enseñarle al público zaragozano que la música electrónica está en auge.

Tiga b2b Cora Novoa presenta una colaboración que conjuga la experiencia internacional con el pulso local. El canadiense Tiga, una figura reconocida en los círculos del tecno, unió fuerzas con la productora gallega Cora Novoa, quien ha desarrollado una sólida carrera como DJ y directora de su propio sello ‘Seeking the velvet’. En el formato back‑to‑back de su sesión ambos aportan sus identidades sonoras para construir una experiencia compartida y que aumente el nivel de profesionalidad que ambos tienen por separado.

Por su parte, Mirallo es un proyecto local formado por dos amigos que emerge desde la escena zaragozana con espíritu autodidacta y con su lema ‘del piso al club’. Su nombre circula cada vez más en el circuito de electrónica dentro de Aragón, el grupo hizo su primer espectáculo en abierto en enero de este año y han publicado dos sesiones en directo con el nombre de 'Santa Cruz, Vol.1' y 'Santa Cruz, Vol.2'. Estos Pilares forman parte de la programación como una de las propuestas frescas del cartel y con la ambición de posicionarse como un referente a nivel regional dentro del género electrónico.

Calendario de conciertos del escenario Estación del Norte. / SERVICIO ESPECIAL

Tras esta cita, el escenario de la Estación del Norte acoge en los próximos días a OBK y Starkytch (jueves 9), King África y Boney M. Xperience (viernes 10), Hermanos Martínez y Volador (sábado 11), y para cerrar el domingo 12 de octubre estarán Nat Simons & Aurora Beltrán junto con Mariano Casanova.