Más de tres décadas de artesanía y sabores de Aragón en la Plaza de los Sitios: "La gente viene de propio a ver el puesto"

Medio centenar de puestos de artesanía se congregan en el espacio circular de la zaragozana plaza de los Sitios. Bordeándolos, los 32 puestos de la muestra agroalimentaria. Olores y sabores artesanos que envuelven las piezas únicas creadas por las manos de ceramistas, joyeros, artesanas textiles, ebanistas, jugueteros y un largo etcétera de gremios venidos de todo Aragón para la semana de las Fiestas del Pilar, hasta el 13 de octubre.

Natalia Royo es la primera vez que trae su obra gráfica, Tintaentera, a este mercado al aire libre: “He hecho de propio Pilaricas en serigrafía con fondo monotipo y la verdad es que están gustando mucho”. Se muestra satisfecha con la afluencia de público y es que el bullicio entorno a los puestos es permanente, incluso las mañanas laborales de la semana festiva.

Natalia Royo de Tintaentera, en su puesto de la feria de artesanía de la plaza de los Sitios / Laura Trives

Para el público esta ya es una cita fija en el calendario pilarista, una oportunidad para realizar compras diferentes, con un toque especial. Hay abuelos y abuelas seleccionando juguetes tradicionales y elaborados con madera para sus nietas y nietos, para que los más pequeños disfruten con actividades manuales alejadas de las omnipresentes pantallas; también hay jóvenes deleitándose con las piezas únicas de joyería o los curiosos cuadros realizados con cantos rodados; las piezas textiles, pañuelos, coleteros, prendas infantiles o bolsos son igualmente piezas admiradas y codiciadas.

María Teresa Pamplona, de Tere Papel Maché, trae desde Pinseque sus figuritas de papel maché y ya son un habitual de la plaza: “Es todo artesanal, no llevan molde y la masa la hago yo, así que aunque haga dos muñecas del mismo personaje nunca quedarán igual”. Para esta ocasión prepara muñecos dedicados a las fiestas del Pilar como son los cabezudos o la imagen de la Virgen del Pilar, así como los gigantes de la comparsa de los cuales “ya quedan pocos porque tienen mucho éxito y a los críos les gustan”. Son dos décadas de artesana y unos quince años participando de este encuentro, lo que le ha permitido crear una clientela fiel: “La gente viene de propio a ver el puesto porque hay niños que se hacen colección y ya es tradición de las fiestas venir cada año a por otra figura”, apostilla Pamplona.

María Teresa Pamplona, vende sus figuras originales de papel maché en la feria de artesanía / Laura Trives

Al fin y al cabo, la feria de artesanía es un lugar de encuentro, no sólo para la gente que pasea por allí, lo es también para los artesanos: “Es un punto de encuentro de todos los artesanos de Aragón y es algo muy importante en Zaragoza que hay que seguir manteniendo”, asegura Beatriz Palomera, de ‘Librelula Joyería’, que después de once años como artesana va a cumplir tres con su puesto en la muestra del artesanía de las fiestas del Pilar. Ella también ha traído elementos originales para la ocasión, se trata de pulseras de cachirulo, pendientes y anillos con la flor de edelweiss o flor de la nieve que se identifica con el Pirineo.

Librelula, de Beatriz Palomera, lleva ya tres años montando su puesto en la muestra / Laura Trives

Cuando se sale de la rotonda presidida por la fuente y el monumento dedicado a los Sitios de Zaragoza, empieza a despertarse el sentido del gusto. Cervezas artesanas del Pirineo, Pastas y dulces tradicionales, conservas y salazones, embutidos, garrapiñados, azafranes, mieles y mermeladas, olorosos quesos y curados e, incluso, la preciada carne del valle de Chistau. Así hasta 32 lugares que transportan a los sabores del hogar o a los olores de campo a base de productos naturales para la piel.

Esto es la Muestra de artesanía y agroalimentaria aragonesa y así es cómo lleva más de tres décadas sirviendo de escaparate para la ardua labor de los artesanos en Aragón y recibiendo público de Zaragoza y foráneo que no pierde esta ocasión para hacerse con objetos, prendas, joyas o alimentos de los que habitualmente no disponen en su día a día.

Quienes todavía no hayan visitado la muestra pueden hacerlo durante toda la semana, hasta el lunes 13 de octubre que será el último día, y el horario es de 11.00 a 14.00 horas y por la tarde de 17.00 a 21.00 horas.