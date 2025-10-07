Zaragoza se prepara para el desembarco de la estrella mundial Duki

El pasado 16 de mayo fue anunciado el primer artista que actuaría durante estos Pilares en Espacio Zity y esa estrella fue el trapero argentino Duki. El cantante de 29 años llega a Zaragoza este miércoles 8 de octubre con su tour internacional 'AMERI World Tour' a las 21.30 horas en el Recinto Ferial de Valdespartera. Duki es uno de los referentes de su género a nivel mundial que lo han convertido en un ícono mundial después de haber llenado estadio como el Santiago Bernabéu o el Monumental de River Plate en su país natal.

El trapero argentino es una de las apuestas más potentes de Espacio Zity al traer a uno de los artistas con más renombre del panorama internacional. Con más de 30 millones de seguidores en redes, 19 millones de oyentes mensuales en Spotify y éxitos como 'She Don’t Give a Fo’, 'Goteo' o sus colaboraciones con Bizarrap, Bad Bunny o Los del Espacio, el cantante natural de del barrio de Almagro se ha convertido en un fenómeno global después de años de trayectoria.

Cuatro paradas en España

Zaragoza es una de las cuatro paradas que hace Duki en España para presentar 'AMERI', su último disco sacado el año pasado que cuenta con 15 canciones. En el concierto del Santiago Bernabéu ya demostró que su actuación va a ser una auténtica fiesta en estos Pilares. El argentino reunió a 65.000 espectadores en el recinto y el evento se convirtió en un oasis para los asistentes con un total de 41 temas interpretados pasando por todas las etapas de su carrera.

El concierto del trapero es uno de los más esperados en estas Fiestas del Pilar y promete que todo el recinto estará al borde del lleno después de su ampliación de aforo hasta los 30.000 este año. Aún quedan entradas disponibles en la web de Espacio Zity para quién quiera asistir este miércoles a su actuación.