Así fue la colaboración de Sho-Hai en el concierto de Sharif en el Pilar

Sharif protagonizó este martes en el Jardín de Invierno uno de los grandes conciertos de las Fiestas del Pilar. Ante miles de personas, sus rimas cuidadas convencieron y triunfaron ante un auditorio entre los que se encontraban, entre otros, los miembros de Violadores del Verso, RdeRumba y Lírico.

Precisamente, otro de los componentes de Violadores del Verso protagonizó el momento más intenso de la actuación. Sho-Hai, el MC de las Delicias, salió al escenario para interpretar junto a Sharif la canción incluida en el último disco de este titulada ‘La rabia en el surco’.

Sharif en el Jardín de Invierno. / JOSEMA MOLINA

“Hace ya un tiempo que no creo en el hombre, que trafica con odio y que negocia con hambre, somos los hijos de los héroes sin nombre, 1ue tan solo conocen el sudor y la sangre”, comienza la canción que va subiendo de temperatura.Y toda la gente coreó con ellos el estribillo: “¡Vamos a prenderle... fuego! ¡Fuego!”.

Así, el concierto subió rápidamente la temperatura gracias a la energía de Sho-Hai, al que Sharif acompañó con toda su destreza rítmica.