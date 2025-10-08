Califato 3/4 vuelve a marcar el ritmo en su regreso al Pilar

La tradición musical andaluza ejerce influencias muy fuertes que van más allá del flamenco. O mejor dicho, el flamenco tiene mucho recorrido y en una corriente bautizada Nuevo flamenco cabe casi todo, hasta el rock, punk y la electrónica todo mezclado y revuelto. Así se hizo un hueco en el mundo de la música Califato 3/4 y esta noche, en su regreso al Pilar (ya estuvieron en 2021), han puesto sobre la mesa todos esos ingredientes que les han hecho, primero, ser prácticamente un grupo de culto y, ahora ya, convertirse en una banda que llega a un público más masivo que abraza su propuesta sin la necesidad (en el sentido más positivo y amplio de la palabras) de entenderla en su totalidad.

Califato 3/4 en el Jardín de Invierno. / PABLO IBÁÑEZ

El Jardín de Invierno (espacio donde se han reunido este miércoles miles de personas para asistir al concierto) es, además, un lugar bastante idóneo para su propuesta. El grupo andaluz, procedente de Sevilla y Málaga, ha sido fiel a su propuesta y ha mostrado sobre las tablas del segundo escenario al aire libre más multitudinario de las fiestas que a pesar de su juventud (apenas nacieron en 2018) convencen con su sonido rotundo y preciso al mismo tiempo que ha conseguido un extraño logro, convencer a puristas y a ortodoxos, incluso a seguidores de otros estilos que, por lo que sea (quién sabrá), no solo abrazan la propuesta sino que la elevan a sus altares.

Telephunken para abrir boca

Así, con estos mimbres, era harto complicado que Califato 3/4 no saliera victorioso de su combate de este miércoles. Y así ha sucedido en una noche que ha abierto Telephunken, una de las figuras clave del nufunk, funky breaks y otros géneros electrónicos a nivel internacional. Han sido dignos artistas del papel que les ha tocado, preparar al público para lo que estaba por venir.