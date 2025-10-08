La crónica del Circo Delicias: Ópera, tragicomedia y humor

Hasta la ópera puede tener su vis cómica y eso ha demostrado Asaco Producciones con su espectáculo 'Ridi Pagliaccio', inspirado en el Aria 'Vesti la giubba' de la obra 'il Pagliacci', en el Parque Delicias. El público ha disfrutado a lo grande de un 'show' en el que los más pequeños se han divertido desde el comienzo formando parte de todos los actos que iban transcurriendo en la obra destacando principalmente en las trifulcas entre el dúo de protagonistas.

El centro del Parque Delicias se iba llenando cuanto más se aproximaba el inicio del espectáculo y con la aparición de uno de los actores en el escenario el silencio llegó. El dúo formado por Salvatore y Giacomo Faccheti se ganó al público desde el primer momento con sus interacciones desternillantes. Salvatore intentaba ponerse a cantar la obra ‘Marta’, pero su hermano se dedicó a tocar otro tipo de música y dio comienzo la primera pelea entre ambos.

Mientras Salvatore intentaba que el público degustase clásicos como ‘O sole mio’ o ‘Una furtiva lágrima’, Giacomo no paraba de interrumpirle ya fuese haciendo una tortilla, cogiendo una llamada de teléfono de su madre o interpretando una de las óperas con un globo utilizado como instrumento actos que llevaron a la gente a no poder para de reír.

Las broncas de Salvatore a su hermano no paraban de repetirse y después de muchos intentos se vio forzado a hipnotizar a Giacomo para que este, de una vez por todas, le hiciese caso y se tomase en serio las óperas que estaban tratando de interpretar. Después de este suceso, Salvatore unió a todo el público para que le hiciesen los coros, pero como era de esperar todo se acabó arruinando cuando Giacomo cogió un cencerro y empezó a mugir como una vaca.

El espectáculo llega a su fin cuando ambos protagonistas, después de acabar con el corazón roto por no ser capaces de cantar ópera, se dan cuenta de que pese a todo son payasos y que su destino está escrito desde un inicio para hacer reír a la gente, aunque esa no sea su verdadera intención.

La obra consigue transmitir esto último precisamente a través de un hilo conductor basado en una comedia que roza a tramas lo absurdo, que el destino de la vida está marcado desde el comienzo aunque se intenta cambiarlo de todas las maneras posibles. La compañía teatral se ganó al público con su interpretación desde el primer momento demostrando que incluso una ópera puede ser divertida, por lo que se podría decir que Asaco Porducciones hizo las delicias de la gente en Zaragoza.