DJ Nano, lingote de oro viejo... con invitados de lujo del pop nacional

Tres décadas haciendo bailar a miles y miles de personas por muchos escenarios del mundo. DJ Nano ha celebrado este miércoles 30 años de interminable carrera en una plaza del Pilar llena para contemplar el espectáculo especial con el que ha querido obsequiar a un público zaragozano que conoce de sobra al disc jockey ya que es bastante habitual en estas plazas, pero es cierto que no en lugares tan multitudinarios.

El artista había prometido sorpresas y las ha habido ya que durante su 'show' ha contado con invitados muy especiales, representantes de Siloé (su vocalista Fito Robles que cantó 'Todos los besos'), que arrasó el martes en Espacio Zity, y Pignoise (por medio de Álvaro Benito que interpretói 'Nada que perder'), además de Deivhook.

Todos, por supuesto, habían colaborado con el disc jockey que se ha decidido a invitarlos a su fiesta de cumpleaños y el público ha respondido con algarabía, mucha emoción, ovaciones y, sobre todo y ante todo, mucho baile.

Un espacio lleno

Y es que la plaza del Pilar presentaba un aspecto heterogéneo (como es siempre habitual en este tipo de espectáculos al aire libre gratuitos) en el que público de diferentes edades, gustos y estilos compartían espacio al ritmo que marcaba desde su mesa de sonido DJ Nano.

Un disc jockey que fiel a su estilo ha actuado casi más como un vocalista de una banda de éxito ya que no ha parado de arengar a la masa y de saludar, incluso de coger el micrófono para tratar de interaccionar con los miles de espectadores allí reunidos.

Al acabar el espectáculo (que se ha prolongado aunque siempre parece corto para el que lo está disfrutando) el público ha respondido con sonoras ovaciones y con ganas, como decíamos, de más. Una certeza parecía estar en el aire (al menos para los que habían acudido a conciencia a la cita), DJ Nano sigue en el podio de la música electrónica de este país.