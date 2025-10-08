El encuentro entre Sylvia Pantoja y Natalia Chueca en las Fiestas del Pilar: "¿Estás por aquí, por Zaragoza?"

Cientos de personas se dieron cita el martes por la tarde en el escenario de la Estación del Norte para homenajear el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica con una programación cultural que ha incluido actuaciones de flamenco, lectura de poemas y la proyección del documental 'El buen rey'.

"Quiero daros las gracias, de corazón, a todas las mujeres y hombres gitanos que, generación tras generación, habéis contribuido con esfuerzo, talento y cultura a hacer de Zaragoza lo que es hoy: una ciudad más rica, más plural y más humana", dijo la alcaldesa Natalia Chueca. "Todos sabemos que no ha sido fácil y que todavía hay camino por recorrer pero vuestra historia llena de obstáculos, de estigmas, de persecuciones y de desigualdades os ha hecho más fuertes", añadió.

Tras la lectura de un manifiesto por parte de dos niñas de 11 y 12 años, Alexandra García e Isabel Lorente, se ha dado paso a la actuación musical del grupo local Noche de flamenco, una lectura de poemas a cargo de Rocío Giménez, la proyección del documental y, por último, el concierto de Amuleto y María Terremoto.

Unida sentimentalmente a Zaragoza

Al acto también asistió la artista Sylvia Pantoja, unida sentimentalmente a Zaragoza ya que es pareja de Antílope, músico que precisamente actuará en ese mismo escenario el 11 de octubre en lo que será al regreso de la banda Volador, de la que fue el alma mater. Allí, la andaluza se acercó a saludar a Natalia Chueca, según se pueden ver en el vídeo compartido en redes sociales por la propia Sylvia Pantoja.

En la conversación, la alcaldesa se sorprende de verla y Pantoja le explica que vive entre Zaragoza y Sevilla porque su novio es de aquí aunque le dice que mañana se va precisamente a Sevilla para ensayar un homenaje con su primo Chiquetete y su hijo para un cercano viaje a Colombia. "A disfrutar lo que podáis", les dice la alcaldesa cuando se despiden.