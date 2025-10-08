El guiño de Siloé al Real Zaragoza en su concierto del Espacio Zity
La banda pucelana cerró la noche 'indie' del martes en el recinto de Valdespartera
El Real Zaragoza no pasa por el mejor momento de su historia, pero aún así sigue moviendo masas y, además, de los miles aficionados con los que cuenta en la ciudad y en la comunidad, también sigue siendo referencia para mucha gente de fuera entre los que se incluyen muchos artistas.
Es el caso de la banda Siloé, que cerró la noche del martes la noche 'indie' del Espacio Zity, y lo quiso hacer con un guiño a toda la afición del Real Zaragoza. El grupo, una de las referencias del género que está ganando cada vez más adeptos, concluyó su concierto, en el que el micro lució un cachirulo desde el principio, con su éxito 'Todos los besos'. Tras la finalización, el vocalista (Fito Robles) y el batería (Jaco Betanzos) se quitaron la camiseta para enfundarse una del Real Zaragoza de esta temporada mientras por los altavoces sonaba un 'remix' de canciones suyas. Los miembros de la banda no dudaron en compartir con el público la alegría final mientras se animaba al Real Zaragoza.
Una actuación de altura
Todo para culminar una actuación birllante tal y como remarcaba la crónica de este diario: "No tuvo tarea sencilla Siloé, pero el estado de gracia que atraviesa la banda le permitió saltar al escenario, con la medianoche ya superada, en busca de una victoria moral conquistada. Quizá los que menos resuenan en el día a día y en la comparación, pero el momento es el momento y supieron mantener patas arriba una pista que, abarrotada, siguió fiel hasta el final".
