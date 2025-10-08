El restaurante con estrella Michelin que se suma a la moda de las 'food trucks' en Pilares: no es Dabiz Muñoz

Las Food Trucks del Parque San Pablo de Zaragoza se han convertido en un referente de las Fiestas del Pilar durante los últimos años. Centenas de zaragozanos se agolpan cada día en los diferentes puestos de comida para echar algo al estómago y poder seguir con la fiesta, ya que el espacio cuenta con su propio escenario por donde pasan bandas, tributos y DJs.

El ambiente inigualable a orillas del Ebro de las Food Trucks se ha querido expandir a otros puntos de la capital aragonesa como es la Estación del Norte, un importante escenario con conciertos y espectáculos a diario. Por ejemplo, King África dará un concierto gratuito en este lugar de la margen izquierda del Ebro, por donde ya ha pasado Anaju de Operación Triunfo.

Durante esta edición de las Fiestas del Pilar, la Estación del Norte cuenta con cuatro food trucks de altísimo nivel, entre las cuales se encuentra la versión 'street food' de un restaurante con estrella Michelin como es Cancook. Junto a la propuesta gastronómica del chef Ramsés González, los comensales también podrán degustar Barriga-Carniceros Viajeros, Madison Smashburger y G77. El primero está sorprendiendo a muchos zaragozanos gracias a su excepcional bocadillo de albóndigas.

Cancook ganó su estrella Michelin en 2018 y también cuenta con 2 soles Repsol. El restaurante de alta cocina del chef Ramsés González, situado en la calle León XIII, ha querido probar suerte con las food trucks para darse más a conocer entre la gente. Su plato estrella de la Estación del Norte es un brioche de carrilleras que se deshace en la boca de los comensales.

Cabe recordar que Cancook juega un importantísimo papel en la gastronomía aragonesa. Además del restaurante de alta cocina, el reputado chef cuenta con un bistró en el centro de Zaragoza como Es Table, y el propio Ramsés González está al frente de Mia Culpa, el chiringuito de Paseo de la Constitución.

La otra food truck con Estrella Michelin

Otro chef con Estrella Michelin que ha logrado asentarse en la gastronomía de las Fiestas del Pilar durante los últimos años ha sido Dabiz Muñoz. El chef, marido de Cristina Pedroche, ha montado por cuarto año consecutivo su food truck 'Pollos Muñoz' en la Glorieta Sasera, junto al Corte Inglés de Paseo Sagasta.

El pollo es claramente el protagonista de la gran mayoría de elaboraciones que puedes pedir y tomarte en las diferentes mesas instaladas junto a Paseo las Damas. Su receta combina una corteza hipercrujiente con un interior jugoso y lleno de sabor, acompañado de una misteriosa salsa secreta XO. Cabe recordar que Dabiz Muñoz cuenta con cuatro estrellas Michelin.