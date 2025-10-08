El vino de la Bodega baturra, una tradición de las ferias del Pilar: "Llevo 70 años viniendo aquí, no he fallado nunca"

En las ferias del Pilar de Zaragoza no falta nunca la caseta Vino añejo - Bodega baturra, todo un clásico que sigue atrayendo a vecinos y visitantes año tras año. El jefe de la caseta ya lo considera una tradición. “Llevo 70 años viniendo aquí, de pequeño me traían mis padres y no he fallado en ninguna feria”, cuenta con emoción.

Este año, el tiempo está acompañando y aunque el fin de semana bajaron las temperaturas no impidió que la gente se tomara su vaso de vino acompañado de unas jotas baturras, como su buen nombre indica. “El domingo hizo más frío y fue algo que nos benefició, el vino entra mejor”, admite entre risas y añade: “Pero por lo general está yendo bien, estamos muy contentos con la clientela que estamos teniendo”. Aun así, notan el cambio entre los días festivos y los laborables: “Como en todas las ferias, entre semana baja la afluencia por el trabajo y porque los niños tienen colegio”.

Público joven

Uno de los retos actuales es atraer al público joven. Aunque cada vez se nota más su presencia, desde la caseta tienen sus trucos para enganchar a las nuevas generaciones: “Ponemos barquillos en los vasos de los padres que vienen con sus hijos, así intentamos crearles un recuerdo bonito para que, cuando crezcan, quieran venir también a tomarse un vasico”.

La caseta Vino añejo - Bodega baturra, es una tradición viva del recinto ferial de Valdespartera que no se quiere perder ninguna generación. Un rincón donde disfrutar de la música aragonesa junto al vino de los campos de la ciudad que resiste el paso del tiempo y año tras año en las Fiestas del Pilar.