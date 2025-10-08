Otros fuegos artificiales en Zaragoza estas Fiestas del Pilar: días y lugares

Todos conocemos los espectáculos clásicos para dar comienzo y final a las Fiestas del Pilar: Los fuegos artificiales, pero este año, con las novedades que envuelven el programa este año también nos encontramos nuevos espectáculos pirotécnicos además de los más clásicos que todos conocemos. Zaragoza se prepara para vibrar tres noches clave y otra en el recinto ferial de Valdespartera, mientras el cielo se ilumina de colores con los fuegos artificiales.

Para dar comienzo a las fiestas el pasado sábado, día 4 de octubre, ya tuvo lugar el primer espectáculo pirotécnico, justo después del pregón, en la Plaza del Pilar de Zaragoza, como ya es costumbre.

Pero estos fuegos y los que dan finalización a nuestras fiestas no son los únicos que van a tener lugar. Ya que habrá otros espectáculos con novedades este año, de los que también se podrá disfrutar en Zaragoza.

Los otros fuegos artificiales estas fiestas

El sábado 11 de octubre , en el Parque Pignatelli a las 21:00 tendrán lugar los fuegos artificiales silenciosos. Un espectáculo innovador que prescinde de los estruendos habituales que provocan los fuegos artificiales, ofreciendo un show solamente visual, que en algunas ocasiones van acompañados de música. Este tipo de espectáculos pirotécnicos están diseñador especialmente para niños con hipersensibilidad o mascotas.

El lunes 13 de octubre en el Parque Macanaz a las 22:30, será la traca final y los fuegos artificiales más conocidos. Tienen lugar en el centro de Zaragoza y puedes verlos desde varias ubicaciones, aunque la más famosa es la ribera del Ebro, justo detrás de la Basílica del Pilar.

El sábado 18 de octubre en el recinto ferial de Valdespartera a las 22:00, como novedad, tendrán lugar los fuegos artificiales en las Ferias de Zaragoza, que nos acompañan hasta una semana después de los Pilares.

Estos espectáculos año tras año unen a miles de personas para presenciar la magnitud y la belleza de los fuegos iluminando el cielo de Zaragoza. Una explosión de colores y emociones que queda grabada en cada zaragozano y visitante.