¿Habrá huelga en el tranvía de Zaragoza el día del Pilar? Así está la negociación en este momento

La huelga del tranvía de Zaragoza, convocada por los sindicatos a partir del próximo domingo 12 de octubre, día del Pilar, mantiene en vilo tanto a la ciudadanía como a la administración en la capital aragonesa. Los paros durarían hasta el próximo 19 de octubre y la negociación con la empresa entra en sus horas decisivas para intentar evitarlos, especialmente por las graves afecciones que causarían en la jornada grande de las fiestas, único día en el que durarían las 24 horas, coincidiendo pues con la madrugada del sábado al domingo.

En ese sentido, ambas partes se reunirán este jueves, a partir de las 10.00 horas, en el Servicio de Mediación (SAMA) con el objetivo de poder, al menos, posponer la huelga. De hecho, la disposición tanto por parte de la empresa como de los dos sindicatos (Ferroviario y CCOO) es la de poder hacerlo. Pero, muestra de esa inquietud que existe, ambas organizaciones sociales se han reunido este miércoles en el Ayuntamiento de Zaragoza con la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, y con los técnicos del área.

Se trata de una reunión que solicitaron los propios sindicatos y que ha sido atendida por el consistorio, a fin de conocer de primera mano sus reivindicaciones. En dicho encuentro, tanto el Sindicato Ferroviario como CCOO han expuesto a Gaudes sus tres demandas: estabilizar su jornada entre las siete horas y media y las ocho horas, descansos "reales" de 20 minutos (ahora tienen que desplazarse hasta las áreas habilitadas para ello, lo que les quita casi todo el tiempo) y un plus de categoría para el personal de Atención al Cliente.

Desde el consistorio confirman esta reunión y aseguran que "animan" a la empresa y a los sindicatos a llegar a un entendimiento que "beneficiaría a todos", consiguiendo así unas Fiestas del Pilar sin huelgas en el transporte, algo casi inédito tras haber evitado previamente la del bus. Mientras, desde los sindicatos alegan que sus demandas son "muy básicas" y, por ello, esperan que sean "atendidas por la empresa". Por ejemplo, inciden en que el colectivo de Atención al Cliente es muy pequeño en número y consideran "discriminatorio" que no tengan ese plus, como sucede en otras empresas del ramo.

Por otro lado, según ha podido saber este diario, desde la sociedad de economía mixta que gestiona el tranvía (la operadora es Avanza, al igual que en el servicio del bus urbano) parecen dispuestos a satisfacer tanto esa demanda como la de los descansos, y será en la estabilización de la jornada donde esté el punto clave, aunque las diferencias en ese sentido no parecen insalvables. La voluntad de la empresa es "total", y esperan no tener que llegar a una huelga que "perjudicaría a la ciudadanía".

Las conversaciones, eso sí, llevan en marcha desde el pasado mes de diciembre, sin avances significativos, motivo por el cual los sindicatos decidieron convocar estos paros. "Esperamos que la empresa no nos obligue a llevar a cabo esta huelga y más teniendo en cuenta las fechas que son, pero creemos que es una medida necesaria y proporcionada para garantizar unas condiciones laborales seguras, dignas y equitativas", explicaba el presidente del comité de empresa, Julián Aramendía, hace una semana.