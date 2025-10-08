La cafetería mejor valorada de la Plaza del Pilar según las reseñas de Google: "Delicioso y tranquilo"

La plaza del Pilar es el corazón de Zaragoza durante todo el año, pero todavía lo es aún más durante las Fiestas del Pilar. Miles de zaragozanos se dejan caer al menos una vez por la plaza peatonal más grande de Europa por la Ofrenda de Flores, el Rosario de Cristal o ver uno de los conciertos gratuitos que todavía se están por celebrar.

Caminar por la calle Alfonso y la calle Don Jaime se puede convertir en una odisea, por lo que quedarte en la plaza del Pilar a tomar algo es la opción que toman muchos comensales. La competitividad de los restaurantes y cafeterías del corazón de Zaragoza es conocida por muchos y algunos locales van viendo cómo cambian los dueños cada poco tiempo sin que el proyecto gastronómico llegue a asentarse entre los propios vecinos.

Mientras la hostelería de la Plaza del Pilar aprovecha durante todo el año el turismo para llenar sus terrazas, los bares y restaurantes ven en las Fiestas del Pilar una de las mejores semanas en lo económico, pero detrás de un grandísimo esfuerzo. Aunque hay alguna cafetería como Vuelve Santiago, que lleva ahí toda la vida y es conocida por los zaragozanos, tanto vecinos como turistas se dejan llevar en muchos casos por la moda de consultar las opiniones en las reseñas de Google.

Echando un vistazo rápido a todos los establecimientos que puedes encontrar en la Plaza del Pilar, puedes saber que la cafetería mejor valorada en el famoso buscador es Amazonia Açai, cerca de la calle Don Jaime y la fuente de Goya. Este negocio de origen brasileño cuenta con 4,6 de valoraciones de casi 700 comentarios.

Todo muy rico

La especialidad de Amazonia Açai son sin ninguna duda los saludables bowls con açai, granola y otras frutas tropicales con un potente sabor. Esta cafetería también vende smoothies para tomar y llevar, desde el tradicional Laranja (de naranja, mango y fresa) al Rosa (hecho con pitaya, piña y coco).

Además, este establecimiento de la Plaza del Pilar también permite a los comensales llenar el estómago con diferentes especialidades brasileñas como tapiocas o pão de queijo. La tapioca, proveniente del almidón de la yuca, es una especie de pancake saludable que puede ser salada o dulce dependiendo de los acompañantes que elijas.

Las personas que se han atrevido a evaluar públicamente su experiencia en el Amazonia Açai de la Plaza del Pilar destacan la calidad de los bowls, la comida saludable y el servicio.

"¡Un lugar delicioso y tranquilo! Todo muy rico, con frutas frescas y de calidad. Opciones saludables, perfectas para un desayuno ligero o una merienda energética", se puede leer sobre el establecimiento mejor valorado de la Plaza del Pilar con 4,6 en Google.