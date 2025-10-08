Las ferias del Pilar, una parada obligatoria

Las ferias del Pilar son uno de los lugares más esperados por los niños, aunque también por los jóvenes, durante las fiestas. Es una parada obligatoria para todos los que disfrutan estos días. Las risas y gritos de los más pequeños inundaban los pasillos del recinto ferial durante la tarde, algunos felices con sus nuevos peluches y otros no tanto porque ya habían terminado todo el recorrido y les tocaba irse a casa.

Los verdaderos protagonistas de las ferias, como siempre, son los niños. Basta con escucharles para sentir su emoción: “Me lo estoy pasando muy bien, me he montado en la montaña rusa del ‘mono’ y he jugado a los dardos”. Otro no dudó en compartir con una sonrisa sus atracciones favoritas: “Yo me he montado en los autos de choque y ahora iremos a más cosas seguro, quiero montarme en todo”. Un tercero aseguró que prefería “el gorila salvaje” mientras elegía con la mirada la siguiente a la que quería subirse. Y no falta quien estaba feliz por sus premios y los enseñaba orgulloso: “Estoy muy ilusionado porque mi hermano y yo hemos conseguido un Sonic y una pistola de juguete. Nos gusta mucho venir para montarnos en las atracciones y en la casa del terror”.

Una tarde en familia

Muchas familias aprovechan para disfrutar de una tarde juntos, aunque reconocen que no es barato. “Las ferias están caras, como todos los años, pero preferimos venir un día tranquilo antes que en el de descuento, que hay más agobio. Así se está mejor con los niños”, comentó una madre.

Los más jóvenes también tienen su hueco en las ferias, es un plan perfecto para pasar la tarde creando recuerdos entre risas y ambiente festivo. Una pareja que acaba de llegar dijo: “De momento muy bien, vemos que hay mucho ambiente y poca gente, así que mejor, se está a gusto”. Para otros, es su primer año como pareja visitando las ferias, pero no es la primera vez que pasean por allí: “Hemos venido todos los años y este tocaba como pareja. Aprovechamos los conciertos de Espacio Zity para pasarnos un rato, disfrutar de las casetas y conseguir premios. Aunque solo sea un día, siempre está bien venir”.

Las buenas experiencias de todos los que pasan por el recinto ferial de Valdespartera confirman un año más que es un rincón especial para personas de cualquier edad, familias y parejas. Cada uno tiene su lugar en las ferias del Pilar, tanto si quieren disfrutar de la adrenalina de las atracciones más fuertes o si prefieren jugar al azar de las casetas probando suerte.