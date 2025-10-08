La magia del teatro irrumpe en el Parque de las Marionetas

Las fiestas del Pilar son para los zaragozanos y para los miles de turistas que se acercan hasta la capital aragonesa para conocer la ciudad en su semana grande. Jóvenes, adultos y pequeños disfrutan de unos días más que especiales para todos. Pero son ellos, los más niños, los que celebran más los días sin colegio (aunque este año hayan sido pocos) y las decenas de actividades repartidas por toda la ciudad dedicadas al ocio infantil. Este miércoles levanta el telón, literalmente, el Parque de las Marionetas con la edición número 26 del Festival Internacional de Teatro de Feria, una cita ineludible para todas las familias.

Hasta 19 compañías, magos, músicos y artistas desfilarán por los escenarios instalados en el Parque Grande José Antonio Labordeta. Durante cinco días, hasta el lunes 13 de octubre en el que se pondrá el broche final a las fiestas, pequeños y no tan pequeños podrán disfrutar de actuaciones que entre el 10 y el 12 de octubre tendrán sesión de mañana y tarde (de 11.00 a 14.00 horas y de 17 a 20 horas). Este miércoles, la apertura será solo vespertina, mientras que el lunes 13 de octubre el telón se bajará al mediodía, encarrilando el temido final de las fiestas.

Con muchas actividades gratuitas y otras tantas por precios que no superan los cuatro euros, la veintena de profesionales de la cultura, teatro, danza y música acercarán a las familias sus más recientes espectáculos. Entre ellas, exponentes nacionales y autonómicos de las artes escénicas que divertirán a mayores y pequeños durante cinco jornadas cargadasde cultura. También hay representantes internacionales, con Latinoamérica como exponente representativo.

Compañías aragonesas como Títeres sin Cabeza, con su espectáculo Burbuja para la primera infancia, y Los Titiriteros de Binéfar, que regresan con El abrazo para celebrar el folclore popular, demuestran el talento aragonés en este apartado de las artes escénicas. A estas se suman Teatro Arbolé con La gota aventurera, un viaje poético y físico sobre el ciclo del agua, Almozandia con Los Tropezantes, que celebra la reutilización y la imaginación, Caleidoscopio con su canto a la naturaleza en Los duendes del baúl, Civi Civiac que llena de magia la Carpa Mágica con Don Bártulos, y la Orquesta de las Esquinas con su música en directo en Circus Dixi Band.

La Carpa Cabeza Parlante acoge espectáculos como de La Guilla Teatre y de Arte Fusion Títeres, que promueven el respeto y el diálogo. La Carpa Palacio de los Prodigios presenta un show de marionetas con humor y música. Por su parte, la Carpa Salón de los Sueños alberga", de Naranja Lima, una onírica historia de teatro de sombras que habla de la búsqueda de la identidad. La Carpa Teatro Melodías, pensada para la primera infancia, invita a los más pequeños a unirse a la experiencia grupal de Títeres sin Cabeza.

Los escenarios al aire libre y con entrada gratuita presentan propuestas igualmente fascinantes. Además de las compañías locales mencionadas, el Escenario Infantil acoge obras como Soy una Nuez de Zum-Zum Teatre, que aborda temas de migración y esperanza a través de la historia de un niño refugiado, y el Festival de los Maestros Titiriteros Internacionales, con rutinas de 15 minutos de artistas de Argentina e Italia. Las instalaciones interactivas, como la colección de juegos artesanales Pirene de Apikipala, y los espectáculos itinerantes, completan la oferta del festival.

El festival ha reservado una de sus grandes novedades para un público que valora una perspectiva más madura del teatro de títeres y objetos. La noche del 10 de octubre estará dedicada a los adultos con la presentación de Pasos Largos, de la compañía uruguaya Coriolis Teatro.

Además de las representaciones artísticas, las familias podrán participar entre el 11 y el 13 de octubre en un par de talleres. El primero, impartido por Rubén Díaz, se centrará en la creación de objetos que se pueden utilizar para hacer trucos de magia. El segundo, más orientado al teatro, explicará a los más pequeños cómo montar títeres con materiales reciclados.