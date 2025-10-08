Qué hacer este miércoles, 8 de octubre, en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

Las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza continúan con una programación que promete emoción, risas y diversión. El Río y Juego contará con ua programación especial por la mañana para centros de educación social y aulas tea, el tragachicos estará en el Parque Grande y Duki actúa en el Espacio Zity. Destacamos estos planes para hoy, miércoles 8 de octubre:

Espacio Río y Juego

El espacio Río y Juego abrirá tambien por la mañana pero solo para los cesntros de educación social y aulas tea. De 17.30 hasta las 20.00 horas, abrirá para todos los públicos. Este lugar es uno de los más visitados por los más pequeños de la casa durante estas Fiestas del Pilar 2025.

Tragachicos y el león garganchón

El León Garganchón, la nueva atracción municipal dirigida a los más pequeños y estrenada poco antes del inicio de las fiestas del Pilar, se ha convertido en la estrella absoluta de estas Fiestas del Pilar. Desde las 16.00 horas hasta las 20.00 horas, el lugar elegido para la ubicación de esta atracción es la plaza Mayor de San José. Por su parte, el tragachicos viaja hasta el puente de los Cantautores en el Parque Grande.

Actuación de Pepe Viyuela

El actor y humorista Pepe Viyuela actua en el anfiteatro de la Residencia Xior en Zaragoza. Viyuela interpretará a un personaje atrapado en el escenario sin saber muy bien por qué. Le han dicho que ese es el camino, pero lo que encuentra al otro lado es un público que le mira y parece exigirle algo. Desde ahí, arranca una función cargada de humor, ternura y crítica.

Concierto de Duki

El Espacio Zity de Zaragoza redibe a uno de los artistas de trap del momento. Duki aterriza en la capital aragonesa para cantar alguno de sus temas más conocidos como She don't give a fo', con más de 579 millones de reproducciones en Spotify, así como 'Los del espacio', 'Marisola', 'Loca' y 'Goteo'.