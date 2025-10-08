Morad trae el sonido de la calle a Zaragoza

El Espacio Zity sigue demostrando que este año de Pilares iba a ser uno de los más espectaculares desde que se dispuso esta zona en el recinto de Valdespartera y este jueves 9 de octubre actuará uno de los artistas del momento en España, el trapero Morad. El cantante de origen marroquí ofrecerá un concierto a partir de las 21.30 horas junto con otra de las caras más visibles del género Dollar Selmouni.

Morad, nacido en L’Hospitalet de Llobregat, se ha convertido en un fenómeno de masas a través de una musicalidad inspirada en el rap marsellés. Desde sus primeros éxitos como 'Pelele' o 'Motorola', su ascenso ha sido meteórico, liderando listas de reproducción, llenando escenarios en España y fuera de ella, y colaborando con referentes como Bizarrap, Dellafuente o Rels B. Pero más allá de las cifras, su verdadero valor está en su autenticidad: su capacidad para conectar con una generación entera sin renunciar a sus raíces ni a su identidad. Además, el artista ha construido los cimientos de su carrera sin haber tenido la ayuda de las grandes discográficas.

El trapero no estará solo encima del escenario del Espacio Zity, ya que a su lado tendrá a Dollar Selmouni. El artista mallorquín, que cuenta más de 500.000 oyentes mensuales en Spotify, también ha tenido un gran ascenso en los últimos años gracias a éxitos como 'Oye', junto a Fernando Costa, 'Guajiro', en colaboración con Ayax o Cae la noche, con Hard GZ.

Los traperos traen a la capital aragonesa un ritmo y sonido de la calle que promete explotar el Recinto Ferial de Valdespertera en la noche de este jueves. Las entradas para el concierto comenzaron a venderse con gran celeridad cuando se anunció la actuación de Morad, pero todavía quedan entradas disponibles en la página web de Espacio Zity.