OBK llenará de nostalgia noventera la Estación del Norte

El grupo techno-pop OBK, liderado por Jordi Sánchez, trae de nuevo a Zaragoza los clásicos de su música que arraigaron en el imaginario colectivo de toda una generación. Desde las 19.30 horas del jueves 9 de octubre, en la Explanada de la Estación del Norte, el público se moverá entre ‘Historias de amor’ y la ‘Oculta realidad’.

OBK es historia viva del electropop en España y tras más de 30 años sigue contando con miles de fans. A día de hoy, del dúo inicial formado por Jordi Sánchez y Miguel Ángel Arjona solo mantiene las siglas en activo Jordi Sánchez. Ya pisaron suelo maño la pasada primavera, en el Teatro de las Esquinas, como parte de la gira de celebración por su 30 aniversario, y ahora vuelve en plenas Fiestas del Pilar.

Este jueves, volverán a repasar sus éxitos más recordados y algunas de las canciones de los últimos trabajos, aunque ‘Historias de amor’ o ‘La princesa de mis sueños’ siguen siendo ‘hits’ con millones de reproducciones en plataformas. En su época de más actividad, los barceloneses llegaron a contar con la dirección de José Antonio Bayona en sus videoclips de inicios del S.XXI, así sucedió con ‘Tú sigue así’ que recibió el Premio Ondas en su categoría.

A buen seguro, su música atemporal congrerá a viejos nostálgicos y a jóvenes que siguen tomando el relevo 'grupi', disfrutando de los ritmos electrónicos de OBK. Además, la velada contará también con la presencia de Starkytch; J. Carlos Higueras y Mariano Bazco crearán su habitual atmósfera fiestera y retro para que el público asistente disfrute de la música, el baile y el buen rollo.

La actuación, como todas las que se celebran en la Estación del Norte durante las Fiestas del Pilar, será gratuita. Por otra parte, quienes acudan podrán disfrutar de las ‘foodtrucks’ instaladas en la explanada.