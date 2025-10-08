Pablo López: "El viaje me lo dieron en Zaragoza, aún sueño con ese escenario"

Pablo López ha protagonizado uno de los conciertos de estas Fiestas del Pilar, de hecho, fue el encargado de inaugurarlas tras el pregón desde la plaza del Pilar en una actuación multitudinaria que maravilló a todos sus seguidores, algunos venidos desde fuera de Zaragoza. Sobre la experiencia de ese conciertos y sus sensaciones ha hablado para el programa lacajadmusica, que ha compartido varios extractos a través de su perfil de TikTok.

"El viaje me lo dieron en Zaragoza", comienza su entrevista y prosigue: "Me dieron una vez más un chute de energía, hubo esa comunicación extraña, mística, que se produce con el público, y en los Pilares, que no iba desde hacía 11 años", dice con emoción y desvela un secreto: "Ese tipo de conciertos no los hacemos mucho, pero era una cita inevitable si te llaman y creo que hicimos algún que otro récord, pero el más importante fue el récord de amor puro, es el empuje que necesitaba para arrancar un nuevo proyecto", confiesa.

"Me di cuenta lo que amo la música"

El concierto de Zaragoza fue también muy especial para él porque volvía a reencontrarse con su banda después de mucho tiempo: "Tocar con ellos es otro rollo, hace un año que no estábamos juntos. Llegué de viaje y me di cuenta de lo que amo la música, aunque parezca obvio que lo diga yo, pero siempre es bueno tener una cita para renovar los votos y verlos a ellos ya es pura música. Me apresuré a tocar, me gasté la energía que tenía y la que no tenía y todo eso me llevó en volandas a ese escenario de Zaragoza".

Allí ofreció una actuación ante miles de personas que no olvidará fácilmente: "Le agradezco a todo el público que vino de Zaragoza y de fuera porque aún estoy soñando con ese escenario".