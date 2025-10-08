El plan más barato para el Pilar: tacos a 1 euro en este famoso restaurante de Zaragoza
Los amantes de la comida mexicana tienen una cita en este establecimiento en la Semana del Taco
¿Tacos a un euro en Zaragoza? Sí, has leído bien. Con motivo del Día del Taco, un famoso restaurante de la ciudad ofrece esta oferta irresistible durante toda la semana. Una excusa perfecta para hacer una pausa entre los planes del Pilar y darse un capricho sin gastar mucho dinero.
El local, situado en el centro comercial Puerto Venecia, se convierte a partir de este miércoles en el paraíso de los amantes de la comida mexicana (aunque ayer, Día del Taco, ya celebró la jornada regalando tacos a sus clientes). Cualquiera que se acerque podrá disfrutar de su taco a un euro: crujiente, sabroso y con todo el espíritu tex-mex que caracteriza a la marca.
Del 8 al 14 de octubre, Taco Bell celebra la semana del taco que hará felices a los bolsillos más ajustados. Durante esos días, todos los tacos estarán a solo 1 euro, una oportunidad perfecta para repetir, probar nuevas combinaciones o invitar a los amigos sin que se resienta el presupuesto.
Esta promoción llega justo en plenas Fiestas del Pilar, cuando Zaragoza bulle de ambiente y planes improvisados. Entre un concierto, una feria o un paseo por el centro, acercarse a Puerto Venecia puede ser la parada ideal para recargar energía, y la propuesta del Taco Bell es un plan perfecto.
