Este es el programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza para hoy, miércoles 8 de octubre

Las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza prosiguen esta semana con una inmensa cantidad de quehaceres por toda la ciudad. El Espacio Zity vibrará con la actuación de Duki y Dj Nano estará en la plaza del Pilar con su gira '30 años en la música'. La programación comienza con una nueva suelta de vaquillas y pondrá el broche final a este miércoles un nuevo espectáculo del circo del miedo en Valdespartera.

Miércoles 8 de octubre