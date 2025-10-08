Este es el programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza para hoy, miércoles 8 de octubre
Las actividades y los festejos continúan este miércoles en una apasionante jornada
Las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza prosiguen esta semana con una inmensa cantidad de quehaceres por toda la ciudad. El Espacio Zity vibrará con la actuación de Duki y Dj Nano estará en la plaza del Pilar con su gira '30 años en la música'. La programación comienza con una nueva suelta de vaquillas y pondrá el broche final a este miércoles un nuevo espectáculo del circo del miedo en Valdespartera.
Miércoles 8 de octubre
- 08:00 h.:FERIA DEL PILAR 2025. Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.
- 10:00 h.: RÍO Y JUEGO PARA CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y AULAS TEA. Espacio infantil de fiestas. En horario de mañana en exclusiva para Centros de Educación Especial y aulas TEA (previa reserva). De 17:30 a 20:00 h, abierto a todos los públicos. Frente Fluvial Expo.
- 11:00 h.: MUESTRA DE FOLCLORE REGIONAL. Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.
- 12:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VERMUT JOTERO Y RONDA con GRUPO FOLKLÓRICO ZIERZO. Parque de San Pablo.
- 13:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB CON DJ SOPELANA. Parque de San Pablo.
- 16:00 h.: EL PILAR EN EL PARQUE GRANDE. TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Puente de los Cantautores.
- 16:00 h.:EL PILAR EN SAN JOSÉ. LEÓN GARGANCHÓN. De 16:00 a 20:00 h. Plaza Mayor.
- 16:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TARDEO VALIENTE CON DJ JAVI HUESCAR. Parque de San Pablo.
- 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL “CONVIÉRTETE EN MALABARISTA”. Parque de San Pablo.
- 17:00 h.:PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 17:00 h.: PILARFOLK. PURITANI (Aragón). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 17:30, 18:30 y 19:30 0 h. C/ Moret.
- 17:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. Horario: de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.
- 17:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. CORRIDA DE TOROS. Fernando Adrián, Borja Jiménez, Tomás Rufo. Ganadería La Palmosilla. Plaza de Toros de La Misericordia.
- 18:00 h.: PILARFOLK. JOAQUÍN PARDINILLA (Aragón). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 18:00 h.:HUMOR. PEPE VIYUELA (La Rioja) presenta “Encerrona”. Recomendado + 8 años. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 18:00 h.:EL PILAR EN CASETAS. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde C.C. Casetas.
- 18:00 h.: EL PILAR EN JUSLIBOL. HUGO MIRÓ (Extremadura) presenta "Hugo!!!". Parque de Juslibol.
- 18:00 h.:EL PILAR EN LA JOTA. PRODUCCIONES KINSER (Aragón) presenta "Tatos Clown". Plaza Albada.
- 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).
- 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. LÜ DE LÜRDES (infantil) presenta “Un cuento lleno de cuentos”. Parque de San Pablo.
- 18:30 h.: BANDAS EN LA GRANJA. ASOCIACIÓN MUSICAL LAS PEÑETAS-MIRALBUENO. Cúpula Geodésica. Parque de la Granja (Camino de Cabaldos, 45).
- 18:30 h.: OFF DE CALLE. ÁNGELES DE TRAPO (Andalucía) presenta “Mi gran caracol”. Itinerante. Inicio en Plaza Aragón.
- 18:30 h.: REMÁTAME OTRA VEZ. Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.
- 19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. ASACO PRODUCCIONES (Extremadura) presenta “Ridi Pagliaccio”. Parque Delicias.
- 19:30 h.: OFF DE CALLE. BINOMIO TEATRO (Aragón) presenta “Imperdibles”. Plaza San Felipe.
- 19:00 h.: PILARFOLK. ANA ALCAIDE. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 19:00 h.: A CADA PASO, con PEPA PLANA. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter (C/ de Raquel Meller, 2)
- 19:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Gran carpa blanca Valdespartera.
- 19:30 h.: TIGA B2B CORA NOVOA + MIRALLO. Estación del Norte.
- 19:30 h.: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro (Plaza de la Inmaculada, s/n).
- 20:00 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Teatro Principal.
- 20:00 h.: “PEPA, NO ME DESTORMENTO” con BEATRIZ RICO. Teatro Arbolé.
- 20:00 h.: B VOCAL. “CANTANDO A LOS 30”. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 20:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. LINAJE. Parque de San Pablo.
- 20:00 h.: FABIOLO CONNECTION. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.
- 20:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.
- 20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Auditorio WTCZ.
- 20:00 h.: “Mal… pero bien” con Nasú Teatro (Comedia). Centro Cívico La Almozara.
- 20:00 h.: TEATRO “LAS TRES GRACIAS” por COMPAÑÍA LAS TRES GRACIAS. Centro Cívico Delicias (Av. Navarra 54)
- 20:15 h.: AGUA, LUZ Y SONIDO. GRANDES COMPOSITORES DE BANDAS SONORAS. Compositores aragoneses: Antón García Abril, Juanjo Javierre, Sergio Jiménez Lacima, Sergio Lasuén, Gonzalo Alonso, Luis Giménez y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.
- 20:30 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Palacio de Congresos de Zaragoza.
- 20:30 h.: FIESTA PRESENTACIÓN ‘PODEMOS SER HÉROES. 10 AÑOS SIN DAVID BOWIE’. CC. Los Porches del Audiorama (Terraza de Océano Atlántico).
- 21:00 h.: CALIFATO ¾ + TELEPHUNKEN. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.
- 21:30 h.:ESPACIO ZITY presenta “DJ NANO EN CONCIERTO: 30 AÑOS EN LA MÚSICA”. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
- 21:00 h.: ESPACIO ZITY en concierto: DUKI. Recinto Ferial de Valdespartera.
- 21:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.
- 21:00 h.: KANAY (folk & rock). Moliner 7 Sala (C/ Mª Moliner 7).
- 21:00 h.: HIPPIES & COWBOYS. Rock & Blues (C/ Cuatro de Agosto, 5).
- 21:30 h.: ESTEVEZ vs MELENDEZ. Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).
- 22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. AZERO. Parque de San Pablo.
- 22:00 h.: CIRCO DEL MIEDO. Gran Carpa blanca Valdespartera.
- 23:59 h.: ESPACIO ZITY. SESIÓN DE NOCHE. Recinto Ferial de Valdespartera.
